Сергей Корепанов: юбилей Тюменской области - это праздник, объединяющий всех жителей региона

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

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75-летний юбилей Тюменской области - это большой праздник, объединяющий всех жителей региона, независимо от возраста, национальности, вероисповедания. Это подчеркнул в своем поздравлении председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

"Мы по праву гордимся своей уникальной областью, славной историей и современными достижениями, верим в будущее прекрасной сибирской земли и ее жителей, – отметил он. - Благодаря труду и талантам тюменцев, область постоянно занимает ведущие позиции в рейтинге регионов страны по многим направлениям. Успешная реализация социальных программ позволяет лидировать по уровню и качеству жизни населения, показывать пример успешной реализации материального, интеллектуального и духовного потенциала региона".

Тюменская экономика сегодня, по словам спикера облдумы, представляет многоотраслевой комплекс с развитой промышленностью, транспортной инфраструктурой, продуктивным сельским хозяйством, широким набором и высоким качеством социальных услуг. В этих достижениях - огромная заслуга всех, кто предан сибирской земле, обустраивает города и села, развивает промышленность, науку, образование, здравоохранение, культуру.

"Особая признательность и поздравления - уважаемым ветеранам. Они продолжают славные традиции и являются нашей гордостью, духовной и нравственной опорой, примером для молодых поколений тюменцев", - сказал Сергей Корепанов и от имени депутатов Тюменской областной думы пожелал всем жителям региона здоровья, счастья, успехов в делах на благо жителей и во имя родной Тюменской области.