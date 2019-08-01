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Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем Тюменской области жителей региона

Губернатор, 13:50 14 августа 2019

www.kremlin.ru | Фото: www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем Тюменской области жителей региона.

С образованием в 1944 году Тюменской области, в состав которой вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, открылась новая глава в истории освоения Урала и Западной Сибири, говорится в обращении главы государства на официальном сайте президента.

"Благодаря мужеству, упорному, созидательному труду ваших предшественников в рекордные сроки здесь были возведены города и поселки, крупные объекты промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, построены научно-исследовательские и проектные институты, создана надёжная база для разведки и добычи уникальных природных богатств края, прежде всего нефти и газа", - отметил президент.

По его словам, сегодня Тюменская область динамично развивается, вносит огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК, аграрного комплекса, других ключевых отраслей национальной экономики и по праву считается одним из регионов-лидеров. И, конечно, здесь с уважением относятся к бесценному культурному, духовному наследию, самобытным традициям народов, издревле живущих на тюменской земле.

"Уверен, что энергия и искренняя любовь к родному краю будут и впредь помогать вам достойно решать поставленные задачи, творчески и эффективно трудиться на благо Тюменской области и всей России. Желаю вам здоровья и благополучия, успехов в реализации намеченных планов", - сказал Владимир Путин.

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# Владимир Путин , юбилей области

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