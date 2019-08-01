Большая Тюменская область празднует 75-летие

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

75 лет исполняется одному из самых больших и богатых природными ресурсами регионов России, территории которого простираются от морей Северного Ледовитого океана на севере до государственной границы на юге. 14 августа 1944 года был подписан Указ президиума Верховного Совета СССР об образовании Тюменской области, в которую вошли несколько районов Омской и Курганской областей.

Регион, возникший в тяжелое военное время, стал надежным тылом для всей страны в годы Великой Отечественной войны, поддержкой и жизненной опорой солдатам и офицерам. В послевоенные годы топливно-энергетическая база Западной Сибири не только помогла стране восстановиться, но и обеспечила основные доходы СССР на десятки лет вперед.

По площади вместе с автономными округами Тюменская область уступает только Якутии и Красноярскому краю. 67% российской нефти и 91% природного газа добываются здесь. Из года в год растет число предприятий и производств, улучшается транспортная инфраструктура, все больше жителей соседних регионов перебираются в Тюменскую область. Стабильно субъект занимает лидирующие позиции в различных рейтингах федеральных министерств, агентств и изданий.

Празднование юбилейной даты такого выдающегося региона пройдет с размахом и продлится до 18 августа. Непосредственно в день рождения, 14 августа, в музейном комплексе им. И. Я. Словцова откроется выставка "75 лет вместе", участниками которой станут более 70 тюменских художников и мастеров резьбы по кости. В экспозицию войдут более 300 работ различных видов искусства. Гости выставки смогут посетить мастер-классы по живописи, а также лекции об изобразительном искусстве и художниках Тюменской области XXI века.

16 августа в районе моста Влюбленных на набережной в 16 часов откроется гастрономический фестиваль "Барбекю фест", в 17 часов стартует фестиваль экстремальных видов спорта, а в 20 часов начнется концерт Тюменского симфонического оркестра. В этот же день на площади 400-летия Тюмени организуют кулинарный праздник. С 12 часов здесь начнут работу четыре тематические зоны: "Сибирь гостеприимная", "Сибирь нефтяная", "Сибирь сладкая" и "Территория детства".

17 августа на площади 400-летия Тюмени можно будет ознакомиться с музейной экспозицией, посвященной истории тюменского спорта, а также пообщаться с именитыми спортсменами-олимпийцами Луизой Носковой, Владимиром Чебоксаровым, Галиной Куклевой и Рустамом Тотровым. Здесь в 12 часов стартует праздничное народное гулянье "Земля больших людей". В 12 часов 30 минут на сцену выйдут народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный музыкальный театр фольклора "Русская песня". В 16 часов 30 минут гостей праздника ждет встреча с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым.

В 17 часов 30 минут жителей и гостей региона пригласят на "Юбилейный карнавал", подготовленный местными коллективами. В 18 часов 30 минут перед гостями праздника выступит екатеринбургский "Другой оркестр". Он исполнит классические произведения в электронном стиле. Финалом праздничной программы на площади 400-летия Тюмени станет выступление хора Турецкого. Он начнется в 20 часов.

18 августа в ДК "Нефтяник" им. Муравленко в 16 часов и в 19 часов тюменцы смогут посетить концерты лучших творческих коллективов региона.

Дарья Казакова