Первый Совет народных депутатов Тюменской области боролся за экономическую самостоятельность региона

Владимир Ульянов | Фото: duma72.ru Владимир Ульянов | Фото: duma72.ru

Одним из главных событий в современной истории Тюменской области депутат Тюменской областной думы, заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук Владимир Ульянов считает выборы Тюменского областного Совета XXI созыва в марте 1990 года.

Об этом он заявил на открытой лекции, посвященной 75-летию со дня образования Тюменской области, которая так и называлась "10 знаковых событий в истории современной Тюменской области".

"Впервые в советской избирательной системе проходили выборы народных депутатов на альтернативной, конкурсной основе, - подчеркнул он. - На одно место в Тюменском областном Совете претендовали два и более кандидата".

Вновь избранный Тюменский областной Совет состоял из 75% членов и кандидатов в члены КПСС и 25% из беспартийных. Народные депутаты были избраны жителями, проживающими как на юге области, так и в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Новое руководство областного Совета (председатель — Юрий Шафраник и заместитель председателя — Владимир Ульянов), опираясь на поддержку депутатов, повело политику борьбы за экономическую самостоятельность региона в целях получения права на доходы от добываемых нефти и газа населением области.

Начиная с середины шестидесятых годов до 1990 года на территории области было добыто 5,4 млрд тонн нефти и 4,5 трлн кубометров газа. Диктат союзного центра и ведомственность, по мнению Владимира Ульянова, не способствовали сбалансированному развитию области, структура экономики носила однобокий характер. "Финансирование социальной сферы из союзного центра и ведомств осуществлялось по остаточному принципу. Без учета этих особенностей было сложно понять стремление Тюменского областного Совета народных депутатов к большей экономической независимости от центра, проявившееся сначала у руководства областного Совета, а затем овладевшее умами всего депутатского корпуса", - пояснил он.

В ноябре 1990 года областной Совет принимает "Концепцию перехода Тюменской области на принципы самоуправления в условиях формирования рыночной экономики", в основу которой был положен механизм платности недропользования в интересах населения области и автономных округов. Полученные средства от добытых на территории нефти и газа должны были направляться на развитие здравоохранения, образования, социальную поддержку населения, развитие сельского хозяйства, развитие малого и среднего бизнеса.

Решительная позиция областного Совета и постоянная работа руководителей областного Совета с органами государственной власти Российской Федерации привели к поддержке предложений в "именном" Указе президента РСФСР от 19 сентября 1991 года № 122 "О развитии Тюменской области", которым предусматривались разработка и принятие Программы развития Тюменской области, предоставление права на формирование и свободное использование территориального фонда товарных и сырьевых ресурсов в объеме 10% от общего производства нефти и газа и 10% другой продукции, производимой предприятиями, расположенными на территории области и автономных округов для обеспечения социально-экономического развития региона. Также в Указе содержался пункт об ускорении рассмотрения Верховным Советом РСФСР проектов законов, предусматривающих взимание платы за пользование природными ресурсами.

Борис Олейник