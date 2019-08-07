  • 7 августа 20197.08.2019среда
  • USD65,2030
    EUR73,0730
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер юго-западный

Открытки и значки к юбилею области смогут сделать тюменцы в арт-резиденции

Общество, 15:05 07 августа 2019

ИА "Тюменская область" | Фото: ИА "Тюменская область"

Сделать открытку к 75-летию области и тематический значок могут все желающие в арт-резиденции "Время наших побед", расположенной на площади 400-летия Тюмени.

Ежедневно в арт-резиденции "Время наших побед" с 12 до 15 часов проходят творческие мастер-классы. "Здесь горожане могут сделать открытку с поздравлением к юбилею Тюменской области и деревянный значок", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова.

Под большим шатром жителей региональной столицы ждут столы с заготовками, фурнитурой и инструментами для создания сувениров, которые потом можно будет прикрепить на рюкзак или подарить друзьям близким.

﻿

Кроме того, на площадке проводятся профильные мастер-классы. Все занятия бесплатные.

А с 15 до 20 часов арт-резиденция работает как кинотеатр под открытым небом. Так, сегодня горожане смогут увидеть фильмы для всей семьи "Коробка", "Байкальские каникулы 2" и "Завтра утром". Следить за расписанием сеансов и мастре-классов в арт-резиденции можно здесь.

ИА "Тюменская область" | Фото: ИА "Тюменская область"

Отметим, жители региональной столицы могут записать видеопоздравления к юбилею Тюменской области на площади 400-летия Тюмени. Участие в акции приняли около 150 человек.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День области , открытки , праздник

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:05 07.08.2019Открытки и значки к юбилею области смогут сделать тюменцы в арт-резиденции
14:43 07.08.2019Сто пятьдесят человек записали поздравления к юбилею Тюменской области
14:21 07.08.2019Российский электрокар "Зетта" запустят в серийное производство в конце 2019 года
14:10 07.08.2019Цифровые платформы помогут россиянам в решении вопросов улучшения городской среды