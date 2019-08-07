Открытки и значки к юбилею области смогут сделать тюменцы в арт-резиденции

| Фото: ИА "Тюменская область" | Фото: ИА "Тюменская область"

Сделать открытку к 75-летию области и тематический значок могут все желающие в арт-резиденции "Время наших побед", расположенной на площади 400-летия Тюмени.

Ежедневно в арт-резиденции "Время наших побед" с 12 до 15 часов проходят творческие мастер-классы. "Здесь горожане могут сделать открытку с поздравлением к юбилею Тюменской области и деревянный значок", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова.

Под большим шатром жителей региональной столицы ждут столы с заготовками, фурнитурой и инструментами для создания сувениров, которые потом можно будет прикрепить на рюкзак или подарить друзьям близким.

Кроме того, на площадке проводятся профильные мастер-классы. Все занятия бесплатные.

А с 15 до 20 часов арт-резиденция работает как кинотеатр под открытым небом. Так, сегодня горожане смогут увидеть фильмы для всей семьи "Коробка", "Байкальские каникулы 2" и "Завтра утром". Следить за расписанием сеансов и мастре-классов в арт-резиденции можно здесь.

| Фото: ИА "Тюменская область" | Фото: ИА "Тюменская область"

Отметим, жители региональной столицы могут записать видеопоздравления к юбилею Тюменской области на площади 400-летия Тюмени. Участие в акции приняли около 150 человек.

Инна Пахомова