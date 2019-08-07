Проект СИБУРа в Тобольске - самый масштабный инвестиционный проект в российской нефтехимии

| Фото: "Тюменская линия" | Фото: "Тюменская линия"

Строительство завода по производству пропилена и полипропилена в Тобольске - самый масштабный инвестиционный проект в российской нефтехимии.

В марте 2006 года правление компании СИБУР одобрило проект завода по производству пропилена и полипропилена мощностью 450 - 500 тыс. тонн в год на базе Тобольской промышленной площадки.

Учитывая всю важность проекта, правительство РФ в лице Минпромторга в 2008 году включило "Тобольск-Полимер" в список приоритетных проектов.

15 октября 2013 года в Тобольске состоялась торжественная церемония открытия одного из крупнейших в мире комплексов по производству полипропилена "Тобольск-Полимер". Строительство нового завода стало самым масштабным инвестиционным проектом в российской нефтехимической отрасли.

"Инвестиции в создание комплекса составили около 60 миллиардов рублей. Проект, можно сказать, большой с точки зрения инвестиций. Но важнее то, что вложены они в хорошее, правильное и нужное для страны дело, - отметил в своем выступлении на открытии завода президент России Владимир Путин. - На индустриальной карте России появился новый и важный кластер по производству очень важного для нас продукта – полипропилена. Но вопрос ведь не в том, что мы начали что-то дополнительное производить. Это комплексная задача. Мы уже в течение многих лет говорим о необходимости утилизации нефтяного попутного газа, который сжигается в огромных количествах. С вводом этого предприятия газ не будет сжигаться в факелах, а будет использоваться для нужд российской и мировой экономики. Кроме того, задача решалась изначально с применением самых современных технологий и с привлечением специалистов в области экологии. Причем и международного класса. Наконец это и создание новых рабочих мест – высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых".

Первая свая в основание комплекса была забита весной 2010 года. Строительство осуществлено в стандартные для мировой практики сроки. И сегодня страна получила "Тобольск-Полимер". Он состоит из двух установок: производства пропилена мощностью 510 тыс. тонн в год методом дегидрирования пропана (ДГП) и производства полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.

Расположен в непосредственной близости к другому действующему производству СИБУРа – предприятию "Тобольск-Нефтехим", с которого получают сырье – более 600 тыс. тонн пропана в год. По затратам на тонну выпускаемого полипропилена "Тобольск-Полимер" попадает в 10% наиболее эффективных мировых мощностей. А кроме этого, конечно, появление на рынке дополнительных объемов продукции станет стимулом к развитию перерабатывающих производств. И это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему увеличению потребления полимеров в различных секторах экономики: автомобильной промышленности, строительной отрасли, ЖКХ, медицине, производстве товаров народного потребления. Благодаря развитой торговой сети СИБУРа с представительствами и торговыми складами в Центральном, Уральском, Приволжском, Южном федеральных округах компания сможет организовать эффективную работу по дистрибуции полипропилена на внутреннем рынке.

Кроме того, торговые офисы компании открыты в Турции, Украине, Австрии и Китае. Выгодное географическое положение Тобольского комплекса на пересечении нефтегазоносных провинций и транспортных магистралей, связывающих Сибирь с целевыми рынками сбыта, позволит повысить эффективность торговых операций.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия", газеты "Тобольская правда" и других открытых источников.