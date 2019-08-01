Пассажирам автобусов в городах области расскажут историю региона

| Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Пассажирам автобусов в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме расскажут об истории области. Акция, посвященная 75-летию Тюменской области, стартует 2 августа с 11 до 13 часов.

Гиды - участники программы "Волонтеры серебряного возраста" и сотрудники музеев - будут заходить в автобусы и в течение 20-25 минут рассказывать об истории и основных достопримечательностях, а потом пересаживаться на тот же маршрут, следующий в обратном направлении. В общей сложности в Тюменской области пройдет более 30 бесплатных экскурсий.

Тюменцы, например, узнают о том, где и когда в городе появились первые фонари, какую роль сибирские кошки сыграли в сохранении произведений искусства, почему памятник буровой вышке установлен в самом центре. В других городах юга Тюменской области пассажиры вспомнят о знаменитых земляках, узнают интересные факты о зданиях, улицах, событиях.

В Тюмени экскурсии запланированы в автобусах маршрутов №1, 10, 14, 25, 30. В Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске – в автобусах маршрута №1.