Наталья Ковалева оправдала завет стройотрядовца – работать по-настоящему и иметь заслуги в будущем

Фото из личного архива Натальи Маслюк Фото из личного архива Натальи Маслюк

Берестяная грамота от мифической царицы Синильги, подтверждающая, что стройотрядовец Наталья Ковалева успешно прошла испытания, и комсомольская путевка до сих пор хранятся в семейном архиве педагога из Казанского района Натальи Михайловны Маслюк. Об этом рассказала районная газета "Наша жизнь".

"Комсомольская путевка – это не награда, не свидетельство о заслугах, это обязательство по-настоящему выполнить комсомольское поручение и иметь заслуги в будущем". Такие слова были написаны в каждой путевке, выданной студентам Ишимского пединститута, которые в составе строительного отряда "Горизонт" 6 июля 1976 отправлялись в Берёзовский район.

До Тюмени добирались поездом, а оттуда – из аэропорта "Плеханово" – шесть часов на огромном грузовом вертолете – до Берёзово. Потом до места назначения летели еще два часа на маленьком самолёте, так называемом кукурузнике.

Прибыл девичий отряд в посёлок Лонгъюган, где строилась газокомпрессорная станция на газопроводе Надым – Пунга – Ивдель.

"Нас тогда очень удивили белые ночи, – вспоминает Наталья Маслюк, – заснуть было сложно, не помогало даже занавешивание окон. А еще поражало то, что кругом была тайга, нетронутая природа, рядом с людьми жили огромные собаки, которые питались с нашей кухни".

Студентам ставилась задача: оштукатурить компрессорную станцию. Работой отряда "Горизонт" руководил мастер – студент Тюменского строительного института, который тут же проводил обучение.

"Я отработала штукатуром неделю, – рассказывает Наталья Михайловна, – а потом были замечены мои кулинарные способности, и оставшиеся полтора месяца я готовила пищу для своего отряда. Девчонки приходили с работы уставшие, чумазые. Их всегда ждал горячий вкусный обед".

В столовой находилась кухня, большой и малый обеденные залы. Еду готовили на огромной плите, которая имела 6 (или 8) конфорок. В распоряжение Наташи выделили стол и часть плиты. Очень пригодились студентке кухонные уроки мамы, которая была профессиональным поваром и научила дочь варить борщи, котлеты, компоты, даже стряпать пирожки.

Рядом с тюменским стройотрядом в палатках обосновался студенческий отряд "Факел" из Украины. Из днепропетровских вузов приехали 125 парней и 5 девушек, которые трудились поварами.

Тюменские и украинские студенты жили дружно, вместе организовывали свой отдых. 1 августа парни и девчата совместно подготовили праздник "Посвящение в бойцы стройотряда".

Это получился незабываемый день! Каждый должен был пройти испытание. Восседавшая на троне мифическая царица Синильга задавала вопрос, выслушать который требовалось стоя перед ней на коленях.

"Мне досталось испытание изогнутой трубой, через которую нужно было проползти, – говорит бывшая студентка. – Не успела я проползти и метра, как почувствовала, что на мои ноги вылили воду из ведра, это испытание водой настигло меня. Кто умел петь или танцевать, мог откупиться песней или танцем. Каждому, кто прошел обряд посвящения в бойцы стройотряда, выдавался "документ".

Кусочек бересты, датированный 1 августа 1976 года, сохранился у Натальи Михайловны Маслюк до наших дней. За не полных два месяца ишимские студенты оштукатурили компрессорную станцию и выполнили покрасочные работы. Заработали они по тем временам большие деньги – по 530 рублей.

Перед посадкой в самолет стройотрядовцы, как того требовала традиция, сожгли свою рабочую одежду и отправились домой, где их ждала учеба и дальнейшая жизнь.

После окончания института Наталья Ковалева (Маслюк) вернулась в родной Казанский район, с которым связала свою дальнейшую судьбу. Она полностью оправдала завет комсомольской путевки – работать по-настоящему и иметь заслуги в будущем. 38 лет она отработала в Смирновской школе. Из них 10 лет – директором. По итогам Всероссийского конкурса "Школа года" Наталье Маслюк дважды присваивалось звание "Директор года" (1997, 1998 годы).

В 1999 году она вышла победителем районного конкурса и призером областного конкурса "Директор года". В том же году ей присвоили звание "Заслуженный учитель Российской Федерации". Кроме того, педагог имеет звания "Отличник народного просвещения" и "Ветеран труда". В 2001 году она стала дипломантом Всероссийского конкурса "Школьные традиции". В настоящее время Наталья Михайловна Маслюк находится на заслуженном отдыхе, но до сих пор вместе с учениками ведет сбор материалов для школьного музея.