Мог лично позвонить Брежневу, рассказали тюменским лицеистам в музее имени Муравленко

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нефтяной маршал – так Виктора Муравленко называли журналисты-современники. Ныне в его кабинете в здании "РН-Уватнефтегаз" располагается музей. О знаменитом нефтянике тюменским лицеистам рассказал председатель Тюменского областного общественного фонда им. Виктора Муравленко Сергей Великопольский на экскурсии, посвященной 75-летию Тюменской области 25 июля.

"Он мог лично позвонить Брежневу: из этого кабинета Виктор Иванович мог вызвать по телефонной линии министра, члена правительства, первого руководителя государства. Телефонный аппарат с прямой линией в Москву был у четырех людей в Тюмени: у первого секретаря обкома партии, у председателя облисполкома, у директора Тюменского машиностроительного завода и у Муравленко", – отметил Сергей Великопольский.

Культовый нефтяник

Раньше здание тюменского "РН-Уватнефтегаз" было главным штабом тюменских нефтяников. Отсюда велось руководство по освоению Крайнего Севера . Этот штаб возглавлял Виктор Иванович Муравленко. Он приступил к работе 1 сентября 1965 года.

Сергей Великопольский не раз встречался с нефтяным маршалом Советского Союза. Во времена освоения Севера Виктор Муравленко был культовой личностью. Первый начальник Главтюменнефтегаза Виктор Иванович последние 12 лет жизни работал в Тюмени. Он завоевал уважение нефтяников на многие годы вперед. В его манере было приехать на буровую, зайти в столовую рабочих, взять меню и потребовать ответа, почему, к примеру, в рационе нет рыбы. И в кабинете вел себя участливо.

"Он такой человек был: у Виктора Ивановича был собственный стиль работы. Вы пришли на прием, он вас выслушает и не отпустит. Он берет трубку, решает вашу проблему сразу, здесь, на месте. Это я видел. Когда я работал на Севере, в Нижневартовске, я встречался с Виктором Ивановичем и, казалось, знал его. А когда стал собирать материалы для музея, понял, что очень многого о нем не знал. Мы с фондом стараемся хранить память о Муравленко", – сказал Сергей Великопольский.

По инициативе фонда весной 2018 года авиакомпания UTair назвала четыре самолета в честь ведущих нефтедобытчиков – авиалайнеры им. Николая Байбакова, Фармана Салманова, Александра Протозанова и Виктора Муравленко. В честь нефтяного маршала назван ямальский город и аэропорт Нижневартовска.

В 2019 году ветераны фонда им. В. И. Муравленко поедут на родину своего предводителя. Он родился в станице Незамаевская Павловского района Краснодарского края – в этом году ей исполняется 225 лет. В этой станице фонд увековечил память Виктора Ивановича – поставили памятник-бюст, назвали музей, улицу в его честь. Школу, в которой учился Муравленко, тоже назвали его именем. "В этом поселке школа была в аварийном состоянии, совместно с губернатором Краснодарского края мы помогли ее отремонтировать и осовременить, – сообщил Сергей Великопольский.

Память современников

В кабинете-музее хранится множество книг, фотографий, наград и портретов – предметов, рассказывающих об эпохе и человеке. К примеру, ветераны Самотлора собрали здесь знамена четырех первых контор бурения – на Шаимском, Усть-Балыкском, Омском, Сургутском месторождениях.

"Первое знамя я нашел в одной организации, на кухне им было закрыто окно. А вот - портрет Виктора Ивановича, его нарисовала нефтью заслуженный художник России тюменка Альфея Мухаметова. Она жила в Мегионе, я знал ее папу. Она привезла из Мегиона трехлитровую банку нефти и нарисовала картины", – рассказал Сергей Великопольский.

Миниатюрная копия памятника покорителям Самотлора передает его мощь и размах. Монумент первопроходцам воздвигнут в 1978 году к 50-летию Нижневартовского района, он встречает гостей на въезде в город. Высота статуи – 22 метра, 10 из которых – гранитный пьедестал, а остальные 12 метров – бронзовая фигура простого жителя Нижневартовска. Натурщика взяли из рабочей бригады, им стал бурильщик Федор Метрусенко. Горожане ласково называют его Алеша, также назвал статуэтку и Сергей Великопольский. На экскурсии он умолчал, что именно ему принадлежит инициатива создания памятника.

"Это наша гордость, это наша с вами сила! Задача фонда имени Муравленко – увековечить память первопроходцев начального периода освоения нефти и газа. Наша задача – передать знания молодому поколению Тюменской области, чтобы молодежь была патриотами", – убежден Сергей Великопольский.

Северная романтика

Учитель тюменского лицея № 81 Лидия Голдобина на экскурсии поделилась собственными воспоминаниями. Уроженка Голышмановского района гордится тем, что в ее селе вновь возрождается нефтедобыча.

"Я родилась там, где проводил первые изыскательские работы советский буровой мастер, первооткрыватель тюменской нефти, Герой Социалистического Труда Семен Никитич Урусов. Там, у села Малышенка, были законсервированы скважины, сейчас их расконсервируют и будут добывать нефть на юге Тюменской области, на моей родине. Я этим горжусь. Урусов жил на квартире моих родителей – истории о нем хранит семья", – вспоминает Лидия Голдобина.

Рассказы Сергея Великопольского вдохновили двух товарищей – девятиклассников лицея № 81 Константина Пальянова и Никиты Демидова. Ребята впервые услышали подробности о профессии нефтяник.

"Очень хотелось бы работать в геологоразведке, как первооткрыватели, на буровой… Комаров и холода Севера не боюсь, отдаленность от большой земли не пугает. Чувствую, это моя профессия", – решил Константин Пальянов.

Ирина Ромашкина