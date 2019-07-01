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Тюменская область готовится к 75-летнему юбилею

Общество, 12:53 29 июля 2019

из архива портала "Тюмень - наш дом" | Фото: из архива портала "Тюмень - наш дом"

Тюменская область готовится отметить 75-летний юбилей. 10 августа в муниципальных образованиях региона стартуют праздничные мероприятия, это концерты, народные гулянья, гастрономические фестивали, спортивные состязания, выставки, презентации и многое другое. Праздник под общим девизом "Земля больших людей" придет в каждый город, село и дом.

Ход подготовки к юбилею области обсудили в правительстве региона на заседании оргкомитета, который провела первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик. Участие в нем в режиме видеоконференцсвязи приняли представители всех муниципалитетов региона.

Даты проведения праздников уже определены в каждом из районов. Народные гулянья намечены на период с 10 по 18 августа.

Изюминок праздника много, например, жителей Тюменского района ждут яркие фестивали "Тюменская окрошка", "Тюменский пирог", "Ягодный разгуляй" и "Уха-царица". Жители Ярковского района испекут многонациональный "Тюменский пирог", а гости обязательно его продегустируют. В Заводоуковском городском округе презентуют печатный пряник, изготовленный специально к юбилею области. Старинный рецепт вкусного лакомства был найден в архивных документах.

Наталья Шевчик отметила, что праздник должен прийти в каждый, даже самый отдаленный населенный пункт: "Это большой семейный праздник, интересно будет и детям, и взрослым. Юбилей области подарит жителям муниципалитетов новые эмоции и радостное настроение. А главным слоганом всех мероприятий станет "Земля больших людей" - тех, кто делает современную историю региона".

Любовь Голышева

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# Наталья Шевчик , юбилей области

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