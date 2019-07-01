Петр Николаец – один из первых тюменских руководителей, избранных на пост всем коллективом

Бывший руководитель НПС «Новопетрово» Пётр Николаец в насосном цехе | Фото: из личного архива П.И. Николайца Бывший руководитель НПС «Новопетрово» Пётр Николаец в насосном цехе | Фото: из личного архива П.И. Николайца

Петр Николаец был одним из первых руководителей крупного предприятия Тюменской области избранных на свой пост всем коллективом по новым, демократическим, правилам. В 1986 году Петр Николаец, работал главным инженером головной нефтеперекачивающей станции "Вагай" одного из первых нефтепроводов Усть-Балык – Омск, небольшая часть которого прошла через Аромашевский район, сообщает газета "Слава труду".

Всего на два месяца откомандировали его на НПС "Новопетрово" для оказания помощи в подготовке к зиме. Оставаться здесь он, конечно же, не собирался, но в стране началась перестройка, и по окончанию командировки коллектив Новопетровской НПС самостоятельно выбрал его руководителем.

"Это было время активного строительства, большой нефти и огромных объемов перекачки, - вспоминает он. - Мы качали нефть на Омский нефтеперерабатывающий завод и в Павлодар. Тогда перед нами ставили четкую задачу – 1 миллион тонн нефти в сутки. Наш годовой рекорд – 364 миллиона…. Чуть-чуть не дотянули до показателя один миллион в сутки. Потом начала меняться технология переработки, она стала более углубленной, ну и после распада СССР нагрузка на нашу станцию резко уменьшилась, так как перекачка пошла только на Омск".

Кроме проведения необходимых работ на самой станции новый руководитель занялся подъемом социальной сферы. Построили клуб, гостиницу, автономный фельдшерско-акушерский пункт.

"Коллектив был не только трудоспособный, но еще и боевой, - не без гордости рассказывает он. - Тогда проходила масса различных производственных и спортивных соревнований, к которым мы готовились очень серьезно и всегда были среди лидеров, а частенько и победителями. Каждый работник, начиная от простого сантехника, знал технику безопасности и охрану труда. Регулярно один раз в год все проходили переподготовку в учебных комбинатах по своим специальностям. А вообще это трудная и в то же время интересная профессия. Возьмем хотя бы простую очистку полости трубы – это очень сложная система и серьезная инженерная работа. Сначала для того чтобы узнать о внутреннем состоянии трубы, пропускается специальный диагностический снаряд, который выдаёт информацию практически с каждого миллиметра. Специалисты станции узнают, на каком участке и какие проблемы появились: напряжение трубы, трещины и микротрещины, внутренние и наружные каверны и так далее. После такой диагностики принимаются решения о ремонтных работах, вплоть до замены определенных участков трубы, делается это в любых географических условиях. Еще в добываемой у нас нефти содержится парафин и другие мелкие частицы в виде песка, и хоть перед подачей в трубу она очищается, все равно осадок появляется и снижает пропускную способность. Для удаления всех посторонних осадков внутри трубы помещаются специальные снаряды".

С 2015 года участок нефтепровода, на котором находится НПС "Новопетрово", перешел в другое управление. Новые руководители не перестали помогать своим рабочим на станциях. Несмотря на то, что все коммунальные объекты переданы в муниципальную собственность, но те виды работ, которые району выполнить проблематично, к примеру, обеспечение поселка качественной питьевой водой, они оставили за собой. И в день нашего посещения бригада Омского управления нефтепроводов по Западной Сибири обслуживала скважины, снабжающие водой жителей поселка. А руководил бригадой Владимир Николаец – сын Петра Ивановича, который продолжил его дело в нефтяной промышленности.