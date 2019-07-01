В подразделениях Главтюменнефтегаза трудились почти 400 тысяч человек

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В июне 1965 года председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин подписал постановление о создании Главного Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности.

"Учитывая большое государственное значение ускорения развития нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири, принять предложение об организации Главного Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности (с местонахождением в г.Тюмени) с непосредственным подчинением его Совету народного хозяйства РСФСР и о предоставлении этому Главному управлению прав совета народного хозяйства экономического района", - отмечено в этом документе. Вскоре следует постановление Совета Министров РСФСР, обязующее Средне-Уральский Совнархоз передать в ведение Главтюменнефтегаза "производственное управление "Тюменнефтегаз" со всеми подчиненными ему предприятиями и организациями".

Первом начальником нового управления был назначен Виктор Иванович Муравленко, возглавлявший до этого управление нефтяной промышленности Средне-Волжского совнархоза.

"Теперь уже можно утверждать: собственная история Главтюменнефтегаза состоялась, - считает президент фонда имени Виктора Муравленко, в прошлом — первый секретарь Нижневартовского горкома КПСС Сергей Великопольский, - Она стала не только тюменской, но и общегосударственной. Биография такого гиганта внутри нефтяной отрасли страны, конечно же, складывалась из судеб людей, которые в нем работали, создавая сибирское богатство. В подразделениях Главка трудились почти 400 тысяч человек, их средний возраст составлял 29 лет. Только комсомольско-молодежных коллективов насчитывалось 538. Эти люди создали русское чудо! Они шли в стужу через болота, где не ступала нога человека. Они забывали об отдыхе и комфорте. Жить приходилось, где попало, но работа, несмотря на трудности, продвигалась, и довольно успешно. Конечный результат — не имеющий аналогов в мире Тюменский нефтегазовый комплекс"!

Борис Олейник