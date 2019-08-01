Тюменский завод БКУ внес вклад в строительство Западно-Сибирского нефтегазового комплекса

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Тюменский завод БКУ внес огромный вклад в строительство Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

За 35 лет производственной деятельности на Тюменском заводе блочно-комплектных устройств (заводе БКУ) было выпущено более 57 тыс. 196 блок-боксов, из них – 47 тыс. 497 технологических блок-боксов различного назначения.

Акт Государственной комиссии об окончании строительства завода БКУ приказом Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР был утвержден в декабре 1974 года.

Первый блок, как вспоминали специалисты завода, был самым трудным. Рабочие собрались с разных предприятий всей страны и не представляли, какую продукцию будут выпускать. За опытом обращались на комсомолько-молодежный экспериментальный завод блочных устройств, так как именно там прошел "обкатку" ставший знаменитым комплектно-блочный метод строительства. Работали прямо в бригадах и познавали, что значит смонтировать блочно-комплектную установку. Но заводчане нашли свой "ключ" - укрупнительную сборку.

За выпуск блоков в укрупненном варианте, директору В.Е. Петрову, рабочим А.А. Кудрину и В.С. Богданову вручили серебряные медали ВДНХ.

К концу 1979 года общее число изготовленных и смонтированных блок-боксов составило более 3 тыс. единиц, в том числе более 80 нефтеперекачивающих и компрессорных станций, десятки кустовых насосных станций, более 500 котельных установок различной мощности.

В 1980 году идеологам комплектно-блочного строительства Ю.П.Баталину, И.А.Шаповалову, В.А.Аронову, В.Г.Жевтуну, А.Ф.Шевкоплясу и М.С.Ройтеру была присуждена Ленинская премия.

Коллектив завода БКУ участвовал в строительстве практически всех объектов Тюменской области при формировании Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. За всю историю завода было изготовлено более 57 тыс. единиц блок-боксов производственного и социально-бытового назначения различных видов суммарной площадью более 1,5 млн кв. м.

Борис Олейник