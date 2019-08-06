Продолжается конкурс журналистских работ к 75-летию Тюменской области

Фото Валерия Бычкова Фото Валерия Бычкова

Продолжается прием заявок на конкурс журналистских работ, посвященных 75-летию Тюменской, области среди районных и городских средств массовой информации. Дедлайн -10 августа.

Победителей определят в четырех номинациях: пресса, телевидение, радио, Интернет. Редакции могут направить спецпроекты к юбилею области, которые были опубликованы в газетах, журналах, на интернет-порталах, либо вышедшие в теле или радиоэфирах.

В номинации "Лучший дизайн" жюри оценит газеты, журналы и интернет-проекты. От корреспондентов фото- и видеооператоров ждут заявок на номинации "Лучшая авторская публикация (программа) и "Лучшая операторская работа ( работа фотографа)" соответственно.

Победители получат приглашение на участие в форуме современной журналистики "Вся Россия-2019", который пройдет в Сочи с 21 по 27 сентября 2019 года. Все расходы по участию в форуме возьмет на себя организатор.

Итоги конкурса будут объявлены до 25 августа 2019 года.

Положение о конкурсе можно посмотреть здесь.