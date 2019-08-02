Выставка "75 лет вместе" откроется в музее Словцова

Юдин Ю. Д. Старая лодка. 2007 г., холст, масло | Фото: ТРО ВТОО Союз художников России Юдин Ю. Д. Старая лодка. 2007 г., холст, масло | Фото: ТРО ВТОО Союз художников России

Художественная выставка "75 лет вместе", посвященная юбилею Тюменской области, откроется в музейном комплексе им. Ивана Словцова 14 августа.

Название проекту дано не случайно. Организаторам выставки – Тюменскому региональному отделению Союза художников России – в 2019 году тоже исполняется 75 лет.

Ранее других творческих объединений в Тюмени оформилось отделение Союза художников РСФСР. Оно было основано 22 сентября 1944 года из членов бывшей Омской областной организации Союза художников, куда вошло сначала восемь человек.

В решении Тюменского облисполкома "О мероприятиях по улучшению художественного обслуживания трудящихся Тюменской области, принятого 22 сентября 1944 года, предусматривалось "оформить не позднее 10 октября с.г. Тюменское отделение Союза художников СССР". Этим же документом намечалось проведение XIII отчетной выставки работ художников Тюмени, в которой участвовали А. А.Вагнер, А. Г. Дымов, И. И. Кротов, А. П. Митинский, А. С. Окушко, Е. Н. Пастухова.

И все 75 лет тюменские художники жили вместе с регионом, реагируя на перемены в его развитии. 1 мая 1946 года была торжественно открыта первая выставка вновь созданной организации. Последующие областные выставки проводились ежегодно. Зрители активно посещали их, ждали открытия очередных, что вдохновляло художников.

Произведения, экспонируемые в послевоенные годы, своими названиями говорили о времени, в которое они создавались: "Возвращение к труду" (Р. Бирская), "Наша Родина - миру оплот" (А. Ремизов), "Колхозные ребята", "Агитатор на путине" (И. Котовщиков), "Павлик Морозов", "Организация колхоза", "Книгу в тундру" (П. Суханов).

Со второй половины 1950-х годов как самостоятельный вид искусства получила скульптура. В. Белов, Е. Герасимов, А. Клюкин, А. Ремизов, Н. Распопов, В. Семенова в основном работали в жанре портретной скульптуры. В 1957 году в сквере около пединститута был установлен памятник Борцам революции, выполненный В. Герасимовым и А. Ремизовым. Этот год был важным и тем, что в Тюмени открылась областная картинная галерея, где и стали проводиться выставки.

Выставку 1959 года в прессе называли большим событием в культурной жизни области. Она, по оценке специалистов, стала завершением одного из этапов в деятельности тюменских художников, условно именуемым "изобразительное искусство военного времени и послевоенных лет".

Мастера последующего десятилетия, как отмечает в юбилейном альбоме "Художники Тюмени" Александр Валов, стремились в своих полотнах передать индустриальное преображение Тюменского края, масштабность градостроительства. Переосмысление исторических процессов выражалось подчеркнутой значимостью эпохи.

Повышенная звучность и декоративность цвета отличали картины приверженцев "сурового стиля" О. Шруба, П. Токарева, Г. Барилкиса, П. Рудина, М. Бронникова, их коллег и последователей.

Вехами истории художественной жизни по-прежнему оставались областные и зональные отчеты. Памятной для тюменцев стала V выставка "Урал-социалистический". Она проходила в Выставочном зале областного центра в 1975 году, и в ней приняло участие 99 тюменских художников.

В 1975 году Союзом художников СССР и местной организацией был устроен праздник акварелистов. Экспозиция называлась "На Тюменском меридиане". Ее открытию предшествовала поездка творческих групп художников-акварелистов по Тюменской области. С увлечением в этой технике работали И. Пуртов, Д. Бобонич, М. Гардубей, А. Ильиных, A. Миллер, другие живописцы и графики.

В канун 60-летия Советской власти при поддержке обкома КПСС и Министерства культуры РСФСР, сначала в Тюмени, а затем в Москве была проведена масштабная выставка "Земля Тюменская". Она задумывалась как эксперимент по возрождению традиций 20-30-х годов, когда художники ехали на заводы и фабрики, чтобы в образной форме запечатлеть труд своих современников, создать изобразительную летопись первых пятилеток.

Из картин тюменских авторов выделялись: "На полевом стане" П. Рудина, "Комсомольское собрание" В. Шилова, "Вертолет-строитель" Ю. Юдина, "Весна на буровой" B. Янке, "Над Обью" Г. Токарева, "Товарищи" П. Токарева, "Оружие Ермака" Г. Юринок, "Холодные дожди" В. Волкова.

Среди выставок, проведенных за пределами области, самой памятной оказалась "Художники Тюмени" - ретроспективный показ тюменского творчества в Москве.

На выставку в Москву из фондов галереи и мастерских отбирались прежде всего произведения на историко-революционную тематику: "Земля и коммуна" П. Токарева, "Оружие пролетариата" О. Шруба, "Оружие Ермака" Г. Юринок, "Стены старого Тобольска" А. Мурычева, "Тобольский кремль" Г. Бочанова, "На фронт" Г. Токарева, "Солдатские вдовы" В. Овчарова.

Но самые "ударные" места занимали, конечно, картины о первопроходцах Тюменского Севера: "Разбуженная тайга" В. Янке, "На вахту" Г. Барилкиса, "На промысле" М. Гардубея, "Ветераны "Мегионефти" В. Шилова.

О. Шруб в триптихе "Весна Самотлора" выразил торжество победы человека над дикими силами природы. Масштабность развернувшейся стройки в трактовке живописца сравнима с наступлением на фронте, где неизбежны и потери. Об этом картина "Возвращение с поля".

Участниками нынешнего проекта, как сообщает пресс-служба областного департамента культуры, станут более 70 художников Тюменской области. Среди них такие мэтры живописи, как Александр Новик, Юрий Юдин, Михаил Гардобей, Николай Распопов, Игорь Щетинин, Александр Павлов. Наряду с заслуженными художниками в выставке примут участие и молодые дарования, недавно ставшие членами Союза художников России, а также известные мастера резьбы по кости – Наталья Фофанова, Минсалим Тимергазеев, Зинаида Ластовская. Всего для экспонирования на выставке отобрано более 300 работ различных видов искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

В экспозицию войдут, как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" заместитель председателя Тюменского регионального отделения Союза художников России Анна Малкова, только работы, созданные в 21 веке.

"На выставке, посвященной 70-летию Союза художников, которая проходила пять лет назад, мы представили работы многих мастеров прошлых лет, - рассказала она. – Экспозиция была составлена по десятилетиям. На этот раз мы решили показать, как художники региона жили вместе с ним этот 19-летний этап современной истории. Это будет срез современного изобразительного искусства Тюменской области, который позволит отследить тенденции и направления, которые сегодня переживет творческий союз".

Борис Олейник