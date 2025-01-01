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Объем экспорта из Тюменской области вырос в полтора раза

Экономика, 19:48 13 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти в 1,5 раза увеличился объем экспорта товаров и услуг из Тюменской области по итогам девяти месяцев 2024 года.

Больше всего - в страны СНГ, здесь показатели выросли в 3,5 раза, сообщает информационный центр регионального правительства.

Специалисты напоминают: предприятиям, которые экспортировали свои товары и услуги в страны Евразийского экономического союза, необходимо сдать соответствующую отчетность до 22 января 2025 года. Как это сделать, можно узнать здесь или в Центре поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области (ул. Республики, 142), тел. 8 (3452) 49-99-44, доб. 601.

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# экономика , экспорт

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