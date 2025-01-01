Проруби, иордань и храм изо льда готовят “моржи” к Крещенским купаниям в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три проруби, иордань обустраивают к Крещенским купаниям “моржи” из центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" на своей базе “Озеро чемпионов”. Появится здесь и ледяная церковь, в которую по традиции вморозят икону, и рында, в которую любят бить гости.

Тюменские “моржи” активно готовятся к празднику, ждут много гостей.

“Люди приходят к нам с добром. Мы так же должны их встретить. На нас – большая ответственность по безопасности. На территорию будем пропускать посетителей только во вменяемом состоянии”, – сказал исполнительный директор центра "АквАйСпорт-Тюмень" Андрей Агарков.

Известно, что одна из трех прорубей будет крытой. Она удобна для маломобильных категорий граждан и детей. К празднику “моржи” откроют теплые раздевалки, кафе. Подходы обещают сделать максимально короткими и удобными. Гости получат возможность взять бутыли для освещенной воды.

Желающие окунуться могут приезжать сюда 18 января с 13 часов до полуночи. 19 января пускать на базу будут с 9 до 12 часов.

Толщина льда, по словам исполнительного директора центра, превышает 40 см. “Моржи” планируют нарастить его, где это необходимо.

В конце минувшей недели на территории базы “Озеро чемпионов” побывала специальная комиссия. У ее представителей осталось хорошее впечатление, сказал Андрей Агарков.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин