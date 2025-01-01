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Александр Моор отметил роль прокуратуры в защите прав граждан

Губернатор, 18:37 13 января 2025

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Прокуратура играет важную роль в защите прав граждан, контролирует исполнение региональных и федеральных программ, обеспечивает законность и правопорядок. Этот факт отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественном заседании, посвященном 303-й годовщине образования прокуратуры России.

"Правительство региона и прокуратура тесно взаимодействуют в сфере правотворчества. В прошлом году мы поддержали законопроекты, внесенные прокурором Тюменской области в качестве законодательной инициативы в Тюменскую областную думу. Они касались актуальных тем: защиты социальных прав участников СВО, сферы занятости, молодежной политики и безопасности детей на водных объектах", - рассказал глава региона в своих соцсетях по итогам встречи.

Александр Моор уточнил, что в 2024 году правительством было разработано около трех тыс. проектов нормативных актов. Все они прошли правовую и антикоррупционную экспертизу в прокуратуре. Отдельно он отметил совместную работу по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, переселению граждан из аварийного жилья, защите прав дольщиков, сокращению долгов по зарплате и трудоустройству инвалидов.

"Скоординированная деятельность правительства и прокуратуры области по всем направлениям позволяет находить решение проблемных вопросов, контролировать ситуацию в политической, экономической и общественной сферах, обеспечивать стабильное развитие региона", - заключил Александр Моор.

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# Александр Моор , прокуратура

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