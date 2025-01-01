На месте межвузовского кампуса в Тюмени забили сваи

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Сваи для испытаний на месте будущего межвузовского кампуса забили в Тюмени 13 января.

Это гостиница для преподавателей на 120 мест - первый из 10 объектов, которые появятся на данном участке. Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

"Ранее уже прошли испытания первых трех свай, которые подтвердили предусмотренные проектом нагрузки. В начале февраля подрядная организация ООО"ЭталонПромстрой" планирует завершить испытания. Свайные работы планируется завершить до конца февраля", - рассказал - врио начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Площадку для кампуса подготовили в кратчайшие сроки. Завезено более миллиона куб. м песка, продолжаются работы по укреплению берега оз. Круглого и строительство дамбы со стороны Туры.

Всего на площадке кампуса разместятся четыре общежития, гостиница, технопарк и конгресс-центр, спортивный комплекс с плавательным бассейном. В проекте также учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи. Окончание строительства запланировано на 2028 год, сообщает пресс-служба ГУСа.