Тоболяки одержали победу в турнире по ледовой скульптуре в Перми

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска

Тобольские мастера Николай и Виталий Опря победили в турнире по ледовой скульптуре, который прошел в Перми. Братья придумали композицию "На волне" – вдохновились сибирскими реками и русскими сказками.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тобольска Петр Вагин.

"Николай работает в ювелирной сфере, а Виталий создаёт мебель. Прекрасное ледовое хобби и золотые руки у наших умельцев. Поздравляю с заслуженным успехом, вы большие молодцы!" - сказал глава города.