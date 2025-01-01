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Тоболяки одержали победу в турнире по ледовой скульптуре в Перми

Общество, 17:43 13 января 2025

из Telegram-канала главы Тобольска | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска

Тобольские мастера Николай и Виталий Опря победили в турнире по ледовой скульптуре, который прошел в Перми. Братья придумали композицию "На волне" – вдохновились сибирскими реками и русскими сказками.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тобольска Петр Вагин.

"Николай работает в ювелирной сфере, а Виталий создаёт мебель. Прекрасное ледовое хобби и золотые руки у наших умельцев. Поздравляю с заслуженным успехом, вы большие молодцы!" - сказал глава города.

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# ледовые скульптуры , Тобольск

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