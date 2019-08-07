  • 7 августа 20197.08.2019среда
  • USD65,2030
    EUR73,0730
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер юго-западный

Сто пятьдесят человек записали поздравления к юбилею Тюменской области

Общество, 14:43 07 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Открытки и значки к юбилею области смогут сделать тюменцы в арт-резиденции

150 тюменцев записали видеопоздравления к 75-летию Тюменской области у арт-резиденции "Время наших побед".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова.

"Сначала записывали видео на фоне стенда "Время наших побед", сейчас записываем возле часов, отсчитывающих время, оставшееся до юбилея Тюменской области. После выкладываем ролики в нашу группу", — поделилась Олеся Семенова.

Тюменцы могут прийти в арт-резиденцию "Время наших побед" и записать небольшое видео с 12 до 15 часов.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День области , поздравления , праздник

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:05 07.08.2019Открытки и значки к юбилею области смогут сделать тюменцы в арт-резиденции
14:43 07.08.2019Сто пятьдесят человек записали поздравления к юбилею Тюменской области
14:21 07.08.2019Российский электрокар "Зетта" запустят в серийное производство в конце 2019 года
14:10 07.08.2019Цифровые платформы помогут россиянам в решении вопросов улучшения городской среды