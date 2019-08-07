Сто пятьдесят человек записали поздравления к юбилею Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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150 тюменцев записали видеопоздравления к 75-летию Тюменской области у арт-резиденции "Время наших побед".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова.

"Сначала записывали видео на фоне стенда "Время наших побед", сейчас записываем возле часов, отсчитывающих время, оставшееся до юбилея Тюменской области. После выкладываем ролики в нашу группу", — поделилась Олеся Семенова.

Тюменцы могут прийти в арт-резиденцию "Время наших побед" и записать небольшое видео с 12 до 15 часов.

Инна Пахомова