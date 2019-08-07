На площади 400-летия Тюмени горожане могут поздороваться с Часовщиком

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поздороваться за руку с Часовщиком, который следит за часами, отсчитывающими время, оставшееся до юбилея Тюменской области, могут горожане на площади 400-летия Тюмени ежедневно в 12 часов.

"В хорошую погоду здесь собираются зрители, и каждый старается подать Часовщику руку. У нас есть примета, что если поздороваешься с ним, то день будет удачным. Наша коллега 28 июля подала руку Часовщику и выиграла велосипед", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела по организации и проведению общегородских мероприятий центра культуры и творчества "Тюмень" Олеся Семенова.

В 12 часов на площади 400-летия Тюмени начинается небольшой перформанс, участие в котором принимает таинственный Часовщик и артисты ансамбля танца "Атриум", базирующегося в ДК "Орфей". В дни, когда шел дождь, Часовщик выходил один и менял табличку с указанием дней, оставшихся до юбилея области.

"Сложилась легенда, что если пожать руку Часовщику, то день будет счастливым, а то и весь год. Люди встречают меня на улице, узнают без образа, хотят пожать руку", — сказал художественный руководитель театра анимации "Альтер-эго" Константин Белоусов, он же Часовщик. Он признался, что ему нравится участвовать в ежедневных преформансах к юбилею области — как и любому артисту нравится быть в центре событий.

Инна Пахомова