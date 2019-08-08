Владимир Ульянов рассказал об образовании большой Тюменской области

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Подписание Федеративного договора в марте 1992 года позволило сохранить единство сложноустроенной Тюменской области. Это отметил депутат Тюменской областной думы, заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук Владимир Ульянов, который 8 августа выступил с открытой лекцией, посвященной 75-летию со дня образования Тюменской области "10 знаковых событий в истории современной Тюменской области".

Работа над Федеративным договором как составной части Конституции РФ началась еще в 1991-м. Статус субъектов РСФСР на тот момент имели лишь республики. Москва и Санкт-Петербург, края и области, автономные округа добивались получения соответствующего статуса. Эта работа велась на фоне борьбы суверенитетов. Советы народных депутатов автономных округов требовали признания северных территорий самостоятельными субъектами Российской Федерации.

Председатель Тюменской областной думы тех лет Юрий Шафраник впоследствии вспоминал, что он "мотался между Салехардом и Ханты-Мансийском, объясняя на сессиях окружных советов свою позицию.

"О чём вы говорите? О лучшей жизни в независимой республике? Но суверенитет сам по себе денег не принесет. Говорить следует об именном указе президента и своей доле в стоимости нефти. Вот это сообща надо пропихивать, а не статус республик. Иначе в Москве нас столкнут лбами и раздавят поодиночке. Мы сказали: ради бога, становитесь субъектами. Но у нас будет единый областной Совет, который позже трансформировался в областную думу. Будут единый губернатор, административный совет, общие программы. Если бы мы тогда начали митинговать и встали на тропу войны, то получили бы вариант Чукотки, которая вышла из Магаданской области. И на долгие годы оказались бы отброшены назад", - рассказывал он.

Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации 31 марта 1992 года от Тюменской области подписали председатель областного Совета Владимир Ульянов и глава администрации Юрий Шафраник.

"Подписав договор, Тюменская область заявила о себе в статусе государственно-правового субъекта Российской Федерации, - отметил Владимир Ульянов. - Автономные округа, в том числе Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий, подписывали федеративный договор раздельно с краями и областями, но в текст документа автономных округов по инициативе Тюменского областного Совета было включено положение о том, что "органы государственной власти автономных округов осуществляют собственное правовое регулирование в пределах своей компетенции в соответствии с законами Российской Федерации, договорами с краями, областями, в которые входят автономные округа. Подписание договора руководителями автономных округов с формулировкой, устанавливающей факт вхождения автономных округов в состав краев и областей, было крайне важно политически, направленное на сохранении единства области".

Борис Олейник