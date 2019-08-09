Торжества к 75-летию Тюменской области начинаются в муниципалитетах региона

| Фото: из архива портала "Тюмень - наш дом" | Фото: из архива портала "Тюмень - наш дом"

Праздник "Земля больших людей" стартует в четырех муниципалитетах Тюменской области 10 августа.

Как сообщили в областном департаменте культуры, на стадионе "Юность" в с. Армизонское 10 августа состоится вечерняя концертная программа "Тюменский край, ты часть России". В программе праздника - семейная игра "Веселый переполох". Мамы, папы и дети в театральных костюмах будут состязаться в интеллектуальных, спортивных, творческих и технических конкурсах. Пройдет выставка "Открытая книга", на которой будут представлены семейные книжные инсталляции, гости примут участие в фестивале красок холи.

На стадион с. Сладково 10 августа в 10 часов начнется флешмоб "В ритме добра" и спортивные молодежные игры. 11 августа будут работать площадки "Территория детства" и "Территория творчества", где пройдут игры, конкурсы, соревнования и мастер-классы для больших и маленьких. Завершится праздник дискотекой на ретроплощадке.

10 августа на территории спортивного комплекса "Нижняя Тавда" всем желающим предложат попробовать блюда ведущих предприятий и лучших мастеров сельских поселений муниципалитета. Гости праздника побывают в знаменитых лавках Керенского, "Городе мастеров", "прогуляются" по историческим местам Тюмени и всего региона с помощью виртуального гида и примут участие в "Гонках карапузов" и районном конкурсе "Во власти красоты".

Омутинский район подготовил большую концертную программу "С днем рождения, Тюменская область". 10 августа выступят артисты театра "Мимикрия" и кавер группа "Джем" из Челябинска. Пройдут тематические конкурсы, откроются спортивные площадки, желающие побывают на пенной вечеринке.

В течение будущей недели праздник пройдет во всех районных центрах: состоятся народные гулянья, лучшие труженики получат награды, откроются торговые ряды и выставки народных промыслов и ремесел.