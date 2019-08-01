В облдуме прошла дискуссия о знаковых событиях в истории современной Тюменской области

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Десять знаковых событий в истории современной Тюменской области, которые выделил в своей статье депутат областной думы, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ Владимир Ульянов, позволили сохранить единство тюменского сложнопостроенного региона и определить перспективы его дальнейшего развития.

Такую точку зрения высказал историк и краевед Александр Петрушин, который принял участие в дискуссионном клубе "Нулевое чтение", посвященном этим событиям.

"Владимир Ульянов был не просто свидетелем этих событий, этих решений, но и их активным участником и автором, - отметил он. – Я думаю, что потомки еще оценят его роль в сохранении единой Тюменской области".

Первым таким событием, по оценке Владимира Ульянова, стали выборы народных депутатов Тюменского областного Совета народных депутатов XXI созыва, проходившие в марте 1990 года.

"Впервые в советской избирательной системе проходили выборы народных депутатов на альтернативной, конкурсной основе, - подчеркнул он. - На одно место в Тюменском областном Совете претендовали два и более кандидата".

Сформированный по их итогам областной Совет, принял Концепцию перехода Тюменской области на принципы самоуправления в условиях формирования рыночной экономики, в основу которой был положен механизм платности недропользования в интересах населения области и автономных округов.

Решительная позиция областного Совета и постоянная работа руководителей областного Совета с органами государственной власти Российской Федерации привели к поддержке предложений в "именном" Указе президента РСФСР от 19 сентября 1991 года № 122 "О развитии Тюменской области", которым предусматривались разработка и принятие Программы развития Тюменской области, предоставление права на формирование и свободное использование территориального фонда товарных и сырьевых ресурсов в объеме 10% от общего производства нефти и газа и 10% другой продукции, производимой предприятиями, расположенными на территории области и автономных округов для обеспечения социально-экономического развития региона. Также в Указе содержался пункт об ускорении рассмотрения Верховным Советом РСФСР проектов законов, предусматривающих взимание платы за пользование природными ресурсами.

Второе событие – разработка Тюменским областным Советом народных депутатов проекта федерального закона "О недрах", внесение его в Верховный Совет РСФСР и принятие его Верховным Советом 21 февраля 1992 года. Проект федерального закона в статье 42 закреплял поступление платежей за добычу углеводородного сырья: местный бюджет – 30%, бюджет субъекта Российской Федерации – 30%, федеральный бюджет – 40%, но половина из федеральной доли (20%) остается в бюджете субъекта Российской Федерации, в состав которой входит автономный округ. Таким образом, на территории Тюменской области оставалось 80% платежей за добычу нефти и газа на территории области и автономных округов.

Третье - подписание Федеративного договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации. Важность события в том, что, во-первых, подписав указанный договор, Тюменская область обозначилась свой государственно-правовой статус субъекта Российской Федерации.

Четвертое событие - разработка и принятие пятой Конституции России в июне – декабре 1993 года. По предложению Тюменского областного Совета, поддержанному восемью краями и областями, в состав которых входили автономные округа, конституционное совещание приняло следующую редакцию части 4 статьи 66 проекта Конституции Российской Федерации: "Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, могут регулироваться федеральным законом и договором между органами государственной власти края или области".

Пятое - избрание первого созыва законодательного (представительного) органа государственной власти Тюменской области в апреле 1994 года от всей территории Тюменской области, включая и автономные округа.

Шестое событие – разработка областной думой проекта федерального закона "Об основах отношений края, области и автономного округа, находящегося в их составе".

Седьмое - рассмотрение обращения Тюменской областной Думы в Конституционном Суде Российской Федерации и решение Конституционного суда.

Восьмое событие – выборы губернатора Тюменской области в январе 2001 года, в результате которых губернатором был избран Сергей Собянин.

Девятое - принятие федерального закона от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", согласно которому из совместного ведения России и субъектов Российской Федерации (статья 72 Конституции Российской Федерации) органам власти передавалось 41 полномочие с увеличением бюджета субъектов Федерации за счет перераспределения налоговых поступлений в пользу субъектов Федерации.

Десятое событие – заключение договора между органами государственной власти Тюменской области и автономных округов, а также рождение программы "Сотрудничество".

Борис Олейник