Танцевальный флешмоб ко дню области пройдет в Андреевском

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Флешмоб "Танцуй, Андреевский" пройдет на территории спортивного комплекса (ул. Школьная, 1) в п. Андреевский 16 августа. Начало в 20 часов, сообщает Центр татарской культуры.

Принять участие могут люди старше 18 лет. Мероприятие проведет финалистка конкурса "Себер йолдызы" ("Звезда Сибири-2019") Алсу Яхина.

Среди участников флешмоба обещают разыграть призы: сертификаты на обучение в автошколе, подключение интернета, наращивание ресниц, а также наушники и флеш-карты.

Мероприятие приурочено к 75-летию Тюменской области.