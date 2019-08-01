Александр Моор вручил региональные награды и знаки отличия "За мужественный поступок"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На примере Тюменской области видно, что вершат историю, определяют происходящие события, создают экономическое и социальное благополучие люди, живущие на этой земле. Их энергия, энтузиазм, неравнодушие, стремление к поставленной цели и работа на результат - основа достижений региона.

Об этом заявил губернатор Александр Моор на торжественной церемонии вручения наград Тюменской области, которая проходила 15 августа.

"В летописи и памяти поколений области остались сотни легендарных имен. Именно благодаря таким людям, искренне любящим свою малую родину и профессию, Тюменская область не раз совершала мощный рывок вперед и сегодня входит в число лидеров в России по многим направлениям. В зале собрались те, кто своим трудом вносит значительный вклад в развитие региона. Эти высокие награды - еще один знак признания вашего труда", - обратился глава региона к присутствующим.

Благодарственное письмо правительства Тюменской области за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и в связи с 75-летием со дня его образования получила директор дирекции по региональному развитию государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Алиса Прудникова. Екатеринбурженка отметила, что ей очень приятно работать в Тюмени.

"Мы делаем большой проект индустриального биеннале современного искусства, который откроется 17 сентября. Когда современная культура есть в городе - это здорово. Благодарю вас за то, что это стало возможным", - рассказала она.

Помимо почетных грамот и благодарностей от имени губернатора и правительства, четыре жителя Тюменской области награждены региональным знаком отличия "За мужественный поступок". Александр Моор подчеркнул, что в непростых ситуациях, связанных с риском и опасностью, они проявили твердый характер и неравнодушие.

Смелость на пожаре врача-анестезиолога-реаниматолога медицинского центра "МироМед" Дениса Воробьева спасла жизнь двоим детям. Благодаря решительным действиям жителя поселка Московский Романа Шубина удалось не допустить гибели человека, а также предотвратить полное уничтожение огнем жилого дома. Заместитель главного врача по медицинской части областной клинической больницы №1 Алексей Барадулин оказал на борту самолета первую помощь потерявшей сознание женщине.

Среди награжденных - совсем юный герой из Голышмановского городского округа, первоклассник из села Гладилово Константин Любин, спасший из горящего дома младшего брата и сестру. Он рассказал, что любит играть с братом в догонялки и прятки и мечтает работать в прокуратуре. В экстренной ситуации действовал так, как научили его мама и папа - первым делом хватать братика и сестренку и бежать от пожара.

Александр Моор поблагодарил земляков за труд и любовь к большой Тюменской области, за желание работать в регионе, вкладывать в него свое сердце и душу.

"С такими людьми нам любые планы по плечу. Я уверен, что впереди нас ждут большие новые свершения", - подытожил губернатор и пожелал всем счастья, здоровья, добра и любви.

Дарья Казакова