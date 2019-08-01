Резиденты муниципальных инвестплощадок смогут получить налоговые льготы, заявил губернатор

admtyumen.ru admtyumen.ru

Далее в сюжете Знаменитые спортсмены приедут на фестиваль в поселок Московский

Резиденты муниципальных инвестиционных площадок смогут получить региональные налоговые льготы. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 75-летию региона.

"Что нужно делать - сперва создавать инвестиционные площадки, а потом искать инвесторов? Или наоборот? Я считаю, что в первую очередь мы должны предлагать потенциальным инвесторам готовый, красиво упакованный продукт. Поэтому и была поставлена задача по созданию обеспеченных всей необходимой инфраструктурой инвестиционных площадок в муниципалитетах", - рассказал губернатор.

Главная задача инвестиционных площадок - привлечение местных или внешних инвесторов, желающих создать новые производства и рабочие места, или развивать уже действующий бизнес.

"Работа движется. Совсем недавно на совещании с главами муниципалитетов мы обсудили вопрос о закреплении такого механизма привлечения инвестиций, как муниципальная инвестиционная площадка, в региональном законодательстве. Такой закон уже разрабатывается. Это позволит инвесторам, которые придут на эти площадки, получить региональные льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль. А мы сможем целенаправленно использовать средства для создания необходимой для реализации инвестпроектов инфраструктуры", - сообщил Александр Моор.

Наиболее активно продвигаются по пути создания муниципальных инвестплощадок Ишимский, Казанский, Омутинский, Аромашевский, Уватский районы, отметил глава региона.

"Например, Казанский район в 2018 году получил грант за развитие инвестиционной деятельности. Средства направили на межевание земельного участка для инвестплощадки. В 2019 или 2020 году мы выделим средства на инженерную подготовку. Уже сегодня на статус резидентов инвестплощадки в Казанском претендуют четыре инвестора", - рассказал Александр Моор.

Муниципальным властям будут предоставлены все необходимые инструменты и экономические стимулы, но инициатива по созданию инвестплощадок и привлечению инвесторов должна исходить от них, подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко