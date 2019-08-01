Варенье, ягоды и метровые блины ждут гостей фестиваля в Каскаре

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Гастрономический фестиваль ждет жителей Каскары в рамках празднования дня Тюменской области 16 августа с 18 часов, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

На гастрономическом фестивале представят варенье, конфитюры. Гостей ждут мастер-классы по приготовлению варенья и компотов, дегустация плодово-ягодных заготовок местных рукодельниц.

"Всех желающих ждут блины, испеченные на метровой сковородке, которые можно будет попробовать с вареньем, а также большой самовар с чаем", - рассказали в администрации муниципалитета.

Кроме того, на праздновании дня области в с. Каскара пройдут концерт, мастер-классы от детской школы искусств "Ритм", веселые старты от центра физкультурной и спортивной работы "Лидер", игры народов региона от детского сада "Золотой петушок", громкие чтения от библиотеки. Для посетителей установят аттракционы и батуты.

Праздничное мероприятие развернется на стадионе с. Каскара. Ожидается, что оно продлится до 21 часа.

Инна Пахомова