Игровой комплекс-комбайн установили в Гилевской роще к юбилею области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Открытие эксклюзивного игрового комплекса в виде комбайна от агрохолдинга "Юбилейный" прошло в Гилевской роще в Тюмени 16 августа. Мероприятие приурочено к 75-летию Тюменской области.

Типовая конструкция уникальна, аналогичных игровых комплексов нет ни у одного производителя детских площадок.

"В последние десятилетия в связи с урбанизацией наблюдается информационный разрыв между городом и селом. И городские ребятишки порой не знают, откуда берутся хлеб, молоко и мясо. Идея нашей площадки - рассказать юным горожанам в доступной и понятной форме, что за привычными ежедневными продуктами на их столах стоит тяжелый труд селян. Подарок от нашего предприятия - со смыслом. Мы выпускаем качественную продукцию, но при этом хотим еще и познакомить потребителя с этапами ее производства", - подчеркнул генеральный директор агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов.

Комбайн похож на настоящий, только габариты поменьше. Есть у него мотовило, кабина, бункер-накопитель и интерактивные элементы. Игровой комплекс отвечает всем современным требованиям безопасности.

"Нам с сестренкой мама рассказала, что комбайн собирает пшеницу, а потом из нее делают муку и пекут хлеб. Еще комбайны называют кораблями полей. Комбайн интересный, мы катались с горки и стояли за рулем. Теперь я хочу поездить на настоящем комбайне", - поделился гость из Голышманово, восьмилетний Максим Журавлёв.

Инна Кондрашкина