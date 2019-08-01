Названа концепция ролика "Земля больших людей" к юбилею региона

| Фото: "Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: "Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени" во ВКонтакте

Основная концепция и задача ролика "Земля больших людей", снятого к 75-летию Тюменской области, — показать, что сегодня основным ресурсом является человеческий капитал, рассказал директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

"Мы все время показывали наши предприятия, достижения. Но за всем за этим стоят люди. Основная задача видео — показать, что именно люди маленькими шагами на пути к большой цели добиваются результатов. Собственно, так и вся Тюменская область по всем направлениям из года в год, из десятилетия в десятилетие совершает шаги, которые постепенно выливаются в огромные проекты, цели, которые воодушевляют нас всех и ведут понятным курсом к намеченным результатам", — поделился Андрей Пантелеев.

По его словам, благодаря симбиозу идей, технологиям, которые сегодня существуют, и вовлеченности в проект получилось ответить на вопрос "Кто такие большие люди?". "Я уверен, что у этого проекта будет продолжение", — заключил Пантелеев.

Инна Пахомова