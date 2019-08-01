Тюменская область - земля больших людей, считает Александр Моор

| Фото Сергея Русанова. ИА "Тюменская линия" | Фото Сергея Русанова. ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Юбилей региона - отличный повод строить планы на будущее, считают тюменцы

Тюменская область – это действительно земля больших людей. За каждым годом жизни региона стоит большой созидательный труд тысяч тюменцев, укрепляющий региональную экономику и социальную сферу.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественном собрании в честь 75-летия Тюменской области, которое состоялось в ДК "Нефтяник" 16 августа.

"Регион был создан в особое для страны время – в 1944 году. А уже в мирное время вся планета стала свидетелем превращения мертвых болот и промерзшей тундры в источник силы и жизни для целой страны. Открыв заново в XX веке Тюменский Север, страна получила топливно-энергетический комплекс, который до сих пор является локомотивом российской экономики. В период освоения все отрасли и сферы человеческой деятельности стали единым организмом, направленным на одну цель, - еще больше нефти и газа Родине", - подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что сегодня Тюменская область работает над новыми стратегическими проектами, объединяя науку, бизнес, образование, гражданское общество для поиска новых точек роста. Регион успешно выполняет задачи социально-экономического развития, которые поставил президент страны Владимир Путин. Реализация нацпроектов не просто даст людям другое качество жизни, но и гармонизирует общество.

"Жизнь доказала - когда мы работаем вместе, сообща, любые, самые сложные и серьезные задачи нам по плечу. Мы видим большие перспективы в дальнейшем развитии перерабатывающей промышленности, трансформации сельского хозяйства. Впереди нас ждет очень много интересной созидательной работы. А значит, в летопись земли больших людей будут вписаны новые яркие страницы. Мы не боимся принимать вызовы современности", - сказал Моор.

Особые слова благодарности он выразил руководителям соседних регионов Уральского федерального округа, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Омской области и Северо-Казахстанской области.

"Тесное сотрудничество между Тюменской областью и автономными округами, выходящее далеко за пределы формальных договоров, уже много лет обеспечивает успешное поступательное развитие нашего большого региона. Формируемый вместе с Югрой и Ямалом научно-образовательный центр займется не только подготовкой нового поколения руководителей, но и управлением проектами, цифровой трансформацией нефтегазовой индустрии, разработкой инновационных технологий так называемого холодного мира", - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что огромный труд нескольких поколений тюменцев дал результат. Регион превратился в мощный центр притяжения, сюда приезжают жить и работать, не хотят уезжать те, кто здесь родился.

Александр Моор и председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов вручили знаки "Почетный гражданин Тюменской области" экс-председателю Тюменского областного суда Анатолию Сушинских, директору агрофирмы "КРиММ" Геннадию Рязанову и тюменскому журналисту Анатолию Омельчуку.

Еще четыре гостя праздника получили знаки отличия за заслуги перед Тюменской областью. В их числе губернатор Югры Наталья Комарова и вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Почетными званиями отмечены работники здравоохранения, науки и образования, культуры и искусства, нефтяной и газовой промышленности Тюменской области.

Поздравил с юбилеем региона тюменцев и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, который на протяжении 13 лет занимал должность губернатора Тюменской области. Глава Минстроя подчеркнул, что впереди у региона много новых горизонтов и ступеней, по которым нужно подняться.

"С уверенностью могу сказать, что главное богатство тюменского региона – это люди, это тот огромный потенциал, который собран на территории региона. Только благодаря тюменцам мы видим, как меняются города и поселки. Поэтому хочу пожелать тюменскому региону процветания и дальнейшего движения вперед, а жителям – счастья, здоровья и уверенности в будущем", - сказал Владимир Якушев.

Он вручил выдающимся строителям региона почетные знаки Министерства жилищно-коммунального хозяйства РФ, знаки "Почетный строитель России", почетные грамоты и благодарности Минстроя РФ.

Тепло поздравили тюменцев с юбилеем региона губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Наталья Комарова отметила, что в Тюменской области успешно развивается экономика, реализуются социальные и научные проекты. "Мы, югорчане, гордимся тем, что причастны к вашим успехам", - подчеркнула она. Губернатор Югры вручила в подарок тюменцам приглашения в югорские театры "Открой Югру".

Глава Ямала Дмитрий Артюхов добавил, что регионы многое связывает. Он напомнил, что в 2020 году состоится значимое событие, когда столицы двух регионов свяжет автомобильная дорога. Вручил подарок малышам Тюменской области - "Путешествие в арктическую сказку".

На торжественном собрании поздравления звучали также от депутатов Тюменской областной думы и законодательных собраний Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ, представителей власти Омской и Свердловской областей, Северо-Казахстанской области.

Любовь Голышева