Юбилей региона - отличный повод строить планы на будущее, считают тюменцы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Выдающиеся деятели разных отраслей, почетные жители региона приняли участие в торжествах, посвященных празднованию 75-летия Тюменской области.

Многие люди, уже добившиеся успехов благодаря упорному труду, верят, что потенциал региона еще не раскрыт. Так, генеральный директор агрофирмы "КРиММ" Геннадий Рязанов уверен, что у агропромышленной отрасли неограниченные возможности.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Мы анализировали с экспертами и успех нашей компании, и общие достижения, и знаем, что есть высокий, еще нераскрытый потенциал. Нужны серьезные вложения, знания специалистов. Уверен, наше предприятие может подняться на новый уровень в производстве, повышении урожайности, соответственно понижении себестоимости продукции. Это главные факторы, которые будут определять дальнейшую роль предприятия в бизнесе. И мы, и другие товаропроизводители смотрим вперед, все имеют потенциал и готовы развиваться", – сказал Геннадий Рязанов.

Заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы Николай Яшкин начинал трудовую биографию в Ямало-Ненецком автономном округе и считает, что юг Тюменской области и Ямал навсегда вместе.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Тюмень и Ямал – это десятки тысяч родных и близких друг другу людей. Мы вместе делаем одно общее дело. Сегодняшний юбилей – это наш общий семейный праздник", - уверен Николай Яшкин.

Как рассказал директор Тюменского филиала ООО "СИБУР Тобольск" Михаил Агеев, на тюменской земле он живет и работает 64 года.

"Свое пребывание в Тюменской области я начал с учебы в известной Тобольской мореходной школе, куда поступил в 14 лет, и с тех пор я здесь. Если говорить о самых глобальных событиях, то безусловно, это создание уникального нефтегазохимического комплекса, который много лет развивается, совершенствуется и поднимается все выше и выше. Лично для меня значимым событием стало открытие предприятия "СИБУР", здесь я работаю уже 45 лет – с момента первого ковша, первого экскаватора и до сегодняшних дней", – поделился Николай Агеев.

Заместитель губернатора Тюменской области, начальник главного регионального управления строительства Сергей Шустов отметил, что высокие темпы в строительстве это общее достижение.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Конечно, это в первую очередь слаженная работа большой команды профессионалов, работающей и в жилищном и в дорожном строительстве. Но немало зависит и от жителей региона, их культуры, любви к территории, на которой они живут, желания сделать ее самой комфортной, красивой", - пояснил Сергей Шустов.

Мнение о том, что все достижения Тюменской области это заслуга ее жителей, выразил и мэр Тобольска Максим Афанасьев. "Те люди, которые вложили и вкладывают не только труд, но и душу в развитие нашего региона – бесценны. И конечно, юбилей это лучший повод, чтобы отдать должное и ветеранам, и новому поколению специалистов", - сказал он.

Ирина Кургузова