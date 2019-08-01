Прямая трансляция открытия финального участка ТКАД прошла на площади 400-летия Тюмени

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Прямую трансляцию торжественного открытия транспортной развязки на пересечении улиц Федюнинского и Монтажников и последнего участка Тюменской кольцевой автодороги в районе поселка Боровский увидели тюменцы и гости региона, собравшиеся на площади 400-летия Тюмени, чтобы отпраздновать 75-й день рождения Тюменской области.

Трансляция прошла в установленном на площади шатре "Я люблю тебя, Тюменская область".

"Кольцо вокруг Тюмени - это замечательный сакральный символ, хороший фундамент для множества творческих идей и проектов. Мы уже думаем над ними вместе с историками и краеведами", - отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" видный художник-реставратор исторических объектов деревянного зодчества Святослав Шитов.

Мастера художественных народных промыслов развернули на площади 400-летия Тюмени выставку-продажу своих изделий с мастер-классами. Святослав Шитов рассказал, что рамках праздника тюменские художники проведут для тюменцев всех возрастов пешеходные экскурсии по исторической части областного центра.

Отметим, что в шатре "Я люблю тебя, Тюменская область" работает интерактивная экспозиция, повествующая о многочисленных успехах, которых достиг наш динамично развивающийся регион. Изюминкой стала выставка праздничных выпусков городских и районных газет, посвященных юбилею региона.

"Мы родились и выросли в Тюменской области, и очень любим свой родной край. Тем интереснее и приятнее узнавать о новых для нас фактах из истории региона, о достижениях наших современников в труде, творчестве, спорте. Например, о том, что за минувшие десять лет в Тюменской области построено более 14,5 миллиона квадратных метров жилья. На этой территории разместились бы почти две с половиной Франции. А завершение Тюменской кольцевой автодороги - просто историческое событие для города и всего региона. Мы очень гордимся своей родной Тюменской областью", - поделились впечатлениями супруги Елена и Евгений Кленовы.

После завершения прямой трансляции в шатре прошла викторина по истории региона. Победители получили в подарок книги о Тюменской области.

Евгений Бабенко