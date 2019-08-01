Надежда Бабкина: в Тюменской области живут чудесные люди

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области живут чудесные люди, заявила народная певица Надежда Бабкина, открывая творческую встречу в малом зале Тюменского драматического театра 17 августа.

Надежда Бабкина, которая выйдет на сцену на площади 400-летия Тюмени в 12 часов 30 минут, поздравила собравшихся с юбилеем Тюменской области и отметила, что здесь живут чудесные люди.

"Я вас всех сердечно поздравляю с юбилеем региона. Здесь живут чудесные люди. Мы бывали здесь раньше, проводили мастер-класс. Все это было замечательно", — произнесла со сцены Надежда Бабкина.

Представляя ансамбль "Русская песня" она напомнила, что уже 50 лет она верой и правдой служит национальным традициям народного песенного жанра. Так, в 1969 году в ее трудовой книжке появилась первая запись. Там было написано: солистка, вокалистка эстрадного оркестра при кинофикации.

"Я пела перед показом кино. И люди специально приходили на полчаса раньше, чтобы послушать девочку. Сначала все происходило в фойе, затем появились скамейки, кресла, люди присаживались. Я продолжала петь, мне нравилось, что зрители приходят и аплодируют", — вспомнила Надежда Бабкина.

Народная артистка уверена, в творчество нужно вкладывать всю душу.

"У русского народного творчества есть двойной смысл, подтекст. Что ты вложишь в произведение, то и получишь. Если осмыслишь свой образ и передашь, что чувствуешь – получится именно твой неповторимый вариант. Должны быть чувства, которые трогают самих исполнителей. К сожалению, про это никто из преподавателей не говорит. Никогда не говорят, каким образом нужно спеть произведение, все следят за интервальной частотой. Это само собой, правильно, это техника. Но вкладывать в душу не умеет практически никто, ни один коллектив. Мне приходилось в государственные хоровые коллективы и с ними лепить. Когда они надевают это на себе идет совсем другой звук, мурашки бегут", — заключила певица.

Надежда Бабкина пообщалась с руководителями коллективов муниципальных образований, предложила повторить упражнения и пропеть строки. "Звук должен быть наполнен энергией", — отметила певица.

В 12 часов 30 минут Надежда Бабкина должна выйти на главную сцену праздника на площади 400-летия Тюмени. "После нашей встречи мы отправимся на площадь, где в праздновании примут участие самодеятельные коллективы региона. Мы счастливы, что можем создать прекрасный букет для людей, которые придут порадоваться сюда", — заключила она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концертная программа Надежды Бабкиной продлится до 14 часов.

Инна Пахомова