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Жители Тюменской области по достоинству оценят новую развязку, уверен Дмитрий Кузьменко

Общество, 12:10 17 августа 2019

фото: ИА "Тюменская линия"

Запуск движения по развязке на пересечении улиц Федюнинского - Монтажников и финальному участку ТКАД– это отличный подарок для всех жителей региона к юбилею области, уверен главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

"Весь 2019 год можно считать юбилейным, а отмечать праздники принято, прежде всего, трудовыми успехами. Сдача такого объекта, как развязка и завершение работ на Тюменской кольцевой дороге – самый лучший подарок для всех жителей. Уверен, что проезжая по этой дороге люди добрым словом будут вспоминать всех, кто ее строил, каждого работника", - отметил он.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области напомнил, что вопросы дорожного строительства в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" находятся на контроле у полномочного представителя президента в УФО.

Екатерина Исаева

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# Дмитрий Кузьменко , развязка , ТКАД

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