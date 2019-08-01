Жители Тюменской области по достоинству оценят новую развязку, уверен Дмитрий Кузьменко

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Запуск движения по развязке на пересечении улиц Федюнинского - Монтажников и финальному участку ТКАД– это отличный подарок для всех жителей региона к юбилею области, уверен главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

"Весь 2019 год можно считать юбилейным, а отмечать праздники принято, прежде всего, трудовыми успехами. Сдача такого объекта, как развязка и завершение работ на Тюменской кольцевой дороге – самый лучший подарок для всех жителей. Уверен, что проезжая по этой дороге люди добрым словом будут вспоминать всех, кто ее строил, каждого работника", - отметил он.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области напомнил, что вопросы дорожного строительства в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" находятся на контроле у полномочного представителя президента в УФО.

Екатерина Исаева