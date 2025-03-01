В Тюмени развивают новое направление лечения опухолей костей
Новое направление лечения доброкачественных опухолей костей развивают в травматолого-ортопедическом отделении детского стационара ОКБ №2 в Тюмени.
В приёмное отделение с жалобами на периодические боли в бедре обратился 16-летний пациент. Исследование выявило кисту бедренной кости, которая является доброкачественным образованием.
"На базе ОКБ №2 разработан алгоритм лечения и ведения таких пациентов. Учитывая локализацию образования и его размер, был выбран хирургический метод лечения с заполнением костного дефекта костным трансплантатом", - рассказала травматолог-ортопед Евгения Таскаева.
Послеоперационный период у пациента протекал без осложнений, в настоящее время он вернулся к привычному образу жизни и адаптировался к физическим нагрузкам, сообщает пресс-служба ОКБ №2.