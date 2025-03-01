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В Тюмени развивают новое направление лечения опухолей костей

Общество, 09:11 29 марта 2025

пресс-служба ОКБ №2 | Фото: пресс-служба ОКБ №2

Новое направление лечения доброкачественных опухолей костей развивают в травматолого-ортопедическом отделении детского стационара ОКБ №2 в Тюмени.

В приёмное отделение с жалобами на периодические боли в бедре обратился 16-летний пациент. Исследование выявило кисту бедренной кости, которая является доброкачественным образованием.

"На базе ОКБ №2 разработан алгоритм лечения и ведения таких пациентов. Учитывая локализацию образования и его размер, был выбран хирургический метод лечения с заполнением костного дефекта костным трансплантатом", - рассказала травматолог-ортопед Евгения Таскаева.

Послеоперационный период у пациента протекал без осложнений, в настоящее время он вернулся к привычному образу жизни и адаптировался к физическим нагрузкам, сообщает пресс-служба ОКБ №2.

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# ОКБ №2

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