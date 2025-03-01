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Более 2 тыс. 500 человек привлекут в Тюменской области к тушению лесных пожаров

Общество, 09:43 29 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 тыс. 500 человек и свыше 1 тыс. 200 единиц техники привлекут в Тюменской области к тушению лесных пожаров. Сводный план, согласованный с федеральными ведомствами, подписал губернатор Александр Моор.

В настоящее время все силы готовы к оперативному реагированию, чтобы минимизировать ущерб от природных пожаров. Напомним, пожароопасный сезон вводится в регионе с 1 апреля.

Запрет на посещение лесов будет установлен в регионе с 5 апреля. В Тюменской области за информацию о поджигателе предусмотрено вознаграждение.

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# лесные пожары

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