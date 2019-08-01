В юбилей области тюменцев угощают ватрушками и паэльей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Паэлью на сибирский манер и тюменские ватрушки с ягодами можно отведать на площадке "Сибирь нефтяная" на праздновании юбилея региона на площади 400-летия Тюмени 17 августа.

"Мы решили приготовить испанское национальное блюдо - паэлья. Мы подошли к делу со своим видением, добавили немного авторской сибирской кухни. В приготовлении использовали раков, нельму, треску, зайчатину и куриное мясо. Также приготовили безалкогольную сангрию. Ждем все в гости", — поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" бар-менеджер и сомелье тапас-бара Maximo Кирилл Кибисов.

В блюдах, представленных на площадке "Сибирь нефтяная", преобладает черный цвет. Изначально в паэлью хотели добавить немного чернил каракатиц, но решили отказаться от этой идеи, так как подумали, что не все гости это бы оценили, добавил он.

Рядом свои кулинарные разработки представил гастрономический бар reMIX. Здесь тюменцы могли увидеть "нефтяные" бургеры с использованием темной булки и хот-доги, а также много авторских лимонадов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Неподалеку в отдельной палатке расположились представители рестобара "Диксон". Здесь буквально не протолкнуться, люди выстроились в очередь, чтобы попробовать тюменскую ватрушку с ягодами и шашлык из утки. Также в меню значатся — бифштекс из оленины, бутерброд с сосьвинской сельдью, уха из северной рыбы и лимонады разных видов.

Инна Пахомова