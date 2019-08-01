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В юбилей области тюменцев угощают ватрушками и паэльей

Общество, 15:18 17 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Паэлью на сибирский манер и тюменские ватрушки с ягодами можно отведать на площадке "Сибирь нефтяная" на праздновании юбилея региона на площади 400-летия Тюмени 17 августа.

"Мы решили приготовить испанское национальное блюдо - паэлья. Мы подошли к делу со своим видением, добавили немного авторской сибирской кухни. В приготовлении использовали раков, нельму, треску, зайчатину и куриное мясо. Также приготовили безалкогольную сангрию. Ждем все в гости", — поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" бар-менеджер и сомелье тапас-бара Maximo Кирилл Кибисов.

В блюдах, представленных на площадке "Сибирь нефтяная", преобладает черный цвет. Изначально в паэлью хотели добавить немного чернил каракатиц, но решили отказаться от этой идеи, так как подумали, что не все гости это бы оценили, добавил он.

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Рядом свои кулинарные разработки представил гастрономический бар reMIX. Здесь тюменцы могли увидеть "нефтяные" бургеры с использованием темной булки и хот-доги, а также много авторских лимонадов.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Неподалеку в отдельной палатке расположились представители рестобара "Диксон". Здесь буквально не протолкнуться, люди выстроились в очередь, чтобы попробовать тюменскую ватрушку с ягодами и шашлык из утки. Также в меню значатся — бифштекс из оленины, бутерброд с сосьвинской сельдью, уха из северной рыбы и лимонады разных видов.

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Инна Пахомова

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# гастрономический фестиваль , кухня , юбилей области

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