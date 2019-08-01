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Тысячи фотографий в соцсетях - Тюменская область отметила юбилей

Общество, 15:05 19 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Небывалыми концертами и масштабом народных гуляний запомнилась жителям и гостям региона череда торжеств, прошедших в областном центре в честь 75-летия Тюменской области. О памятном событии очевидцы юбилейного дня рождения тюменского края делились в соцсетях.

Около тысячи публикаций в Инстаграм опубликовали под хэштегом #75леттюменскойобласти. Праздничные мероприятия к юбилею Тюменской области проходили 16-18 августа. Судя по комментариям в постах, масштаб праздника поразил и местных жителей, и гостей Тюмени.

"Такого я еще не видела! У нас день города отмечали обычно ярмаркой мастеров, эстафетами и салютом с дискотекой! А здесь только праздник Тюменской области отмечали 3 дня! Три дня!!!!!! Причем на разных площадках города! Как и полагается в Тюмени, с размахом! Что приходя, от растерянности, не знаешь куда податься и с чего начать. Если бы я здесь не оказалась, то даже и не поверила, что где-то в Сибири, есть такой классный город! Мы в этой области уже второй год, а еще столько интересных мест не объездили. В сториз классный ролик #землябольшихлюдей. Все самое интересное о тюменской области #этонадовидеть. Здорово придумали", – пишет в своем Инстаграм Ольга Виноградина.

скриншот из Инстаграм скриншот из Инстаграм | Фото: скриншот из Инстаграм

По традиции тюменцам предложили множество фоторамок и фотозон, где можно было сфотографироваться. Многие предпочли запечатлеть снимок на фоне герба Тюменской области, а так же с символикой праздника 75-летия региона – например, на фоне реющих флагов "Край первых".

"Это край возможностей! Именно поэтому его назвали краем первых! И это звание нас, друзья, обязывает. Обязывает если не быть первыми, то, как минимум, всегда стремиться к этому. А еще я очень четко осознала, что поколение наших детей сможет достичь гораздо больше нас. Особенно, когда мы создадим для этого лучшие условия. Так пусть же процветает этот край, наш край первых!" – написала своим подписчикам пользователь Инстаграм @free_klerry.

скриншот из Инстаграм скриншот из Инстаграм | Фото: скриншот из Инстаграм

В юбилейный день рождения тюменцы славили родину, признавались ей в любви. "Очень хороший и большой край! Здесь леса, поля, реки , нефть, газ… И пусть процветает наш край. Везде хорошо там, где нас нет. С праздником тебя, Тюменская область. Тебе всего 75", – опубликовала пользователь @ramiliaponomarenko.

Визитные карточки региона – тюменская набережная и мост Влюбленных – блистали в соцсетях. Символично у моста Влюбленных заиграло пианино "Тюмень". Зрители концертов отметили, что в тюменском крае на одной сцене могут органично сочетаться классика и модерн, опера и хип-хоп, самобытные традиции и передовые ноу-хау.

Небывалый концерт "Вечера на набережной" поразил и слушателей, и приезжих артистов. Музыканты Тюменской филармонии давно лелеяли мечту провести выступление на воде. В 75-летие региона его визитные карточки – тюменская набережная и мост Влюбленных – блистали по-новому. Многоуровневая набережная будто стала концертным залом под открытым небом – слушатели занимали места на лавочках, парапетах, газоне за полтора часа до начала. А на другой стороне реки Тура, на воде, организаторы соорудили понтонную сцену. Здесь выступили музыканты Тюменского симфонического оркестра и специально приглашенные гости – солисты Большого театра России.

"Грандиозный гала-концерт в Тюмени на реке Тура прошел в честь празднования 75-летия Тюменской области – богатейшей области России, одного из самых передовых регионов страны!" – поделился фотоснимками и впечатлением о своем выступлении на концерте солист Большого театра России, заслуженный артист России Михаил Казаков (бас).

скриншот из Инстаграм

Концертная программа сопровождалась лазерным шоу. В завершении тюменцы спели вместе с артистами гимн региона-юбиляра – песню Игоря Корнилова "Земля надежды". Затем концерт продолжит DJ Грув (музыкальный композитор Евгений Рудин). В этот же день до позднего вечера на набережной проходили Барбекю-фест и фестиваль Экстрим ЭКСПО.

Основной день народных гуляний провели на площади 400-летия Тюмени 17 августа. Здесь жителей Тюменской области поздравляли концертной программой "Земля больших людей". Выступили Надежда Бабкина, Ренат Ибрагимов, "Другой оркестр", хор Турецкого, а также множество тюменских творческих коллективов и артистов. Праздник сопровождали спортивные развлечения, выставки, гастрономические фестивали.

"Как же тщательно готовятся тюменцы к каким-либо празднествам, приятно посещать такие мероприятия, где все продумано до мелочей. Совершенно другой уровень – все для людей", – поделилась впечатлениями Лилия Курганова (Инстаграм @lilichka_kurganova).

скриншот из Инстаграм

Примечательно, что праздничный концерт "Земля больших людей" собрал более 75 тысяч зрителей. Торжество завершилось исполнением гимна Тюменской области, который жители региона спели вместе с хором Турецкого.

Яркие отзывы зрителей собрала и концертная постановка "Земля больших людей" в ДК "Нефтяник" 18 августа. Здесь выступили музыканты Тюменского джаз-оркестра "Золотая труба", вокалисты хоровой капеллы Тюменской филармонии, группы "Санрайз", проекта "ПараФраз" и другие солисты Тюмени. Певцы и музыканты стали музыкальными иллюстраторами концертной программы для ведущих танцоров региона. Фирменный стиль показали в танце всемирно знаменитые тюменские коллективы театр Дмитрия Ефимова "Европа" и сборная Тюменской области по танцевальному спорту команда формейшн "Вера" (руководитель Вера Шерегова, Алексей Литвинов). Хореографические номера представили детский и взрослый танцевальные ансамбли "Зори Тюмени". Поразили выступлением брейк-данс команда Soul Force, и даже роллеры, скейтбордисты, велосипедисты двигались на сцене в ритме танца.

"И это звездное небо, и это все было так ярко. Такие краски, и одно действо переходило в другое очень плавно. И звук был великолепный – все было прекрасно слышно, каждое слово артистов. И группы танцоров, которые слажено работали на сцене – не было никого, кто бы запнулся или задержался… И я представила, сколько же пришлось артистам репетировать… Это было захватывающе. Я много снимала и фотографировала – буду выставлять в Инстаграме эти события. Хочется посмотреть этот концерт еще раз", – поделилась впечатлениями гостья из Сахалина Ольга Хмарук.

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Ирина Ромашкина

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# соцсети , юбилей области

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