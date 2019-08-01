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Чемпион мира Владимир Чебоксаров: давайте беречь родной край

Общество, 19:01 17 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Беречь свой край и трудиться на благо региона пожелал жителям Тюменской области заслуженный тренер России, чемпион мира по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров.

На праздник, посвященный 75-летию Тюменской области, Владимир Чебоксаров пришел вместе с маленькой внучкой. Он отметил, что Тюменская область – это действительно земля больших и счастливых людей.

"Тюмень и Тюменская область – это все для меня. Здесь я родился, вырос, здесь жили мои родители. В Тюменской области развита инфраструктура, дороги, облик города, здесь мы видим счастливые лица людей и слышим детский смех. Достижения Тюмени – это заслуга прошлых поколений, которые шли к этому много лет. Поэтому хочется, чтобы наши дети и внуки чувствовали себя комфортно, чтобы следующие поколения были еще лучше", - сказал он в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия".

Знают и ценят во всем мире и тюменский спорт. Это и созданная для занятий спортом инфраструктура, и центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", который принимает соревнования высокого уровня.

"О наших спортсменах знают в мире. В Тюменской области есть свой, хоть и небольшой, олимпийский отряд, который продуктивно работает. То, что сделали тюменские молодые ребята на последних олимпийских играх, заслуживает похвал. Молодежи есть куда идти, есть к чему стремиться, поэтому желаю им дерзать и идти только вперед", - добавил он.

Говоря о празднике, который проходит на площади 400-летия Тюмени, Владимир Чебоксаров подчеркнул, что это настоящий подарок жителям города ко дню области.

Любовь Голышева

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# Владимир Чебоксаров , День области

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