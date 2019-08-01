Тюменские школьники посвятили родному краю стихотворения

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

"Марафон чтецов" проходит на площади 400-летия Тюмени 17 августа. Тюменские школьники посвящают стихи 75-летнему юбилею области в рамках концертной программы "Земля больших людей" на малой сцене у Тюменского большого драматического театра.

Тюменская поэтесса Светлана Кутырева посвятила юбилею родного края стихотворение "К 75-летию Тюменской области". Ее произведение открыло "Марафон чтецов". Посвящение малой родине юные землячки прочли дуэтом.

"Приезжайте к нам в гости, пожалуйста! Здесь вам рады будут всегда! Чудес нашей славной родины по пальцам не перечесть. Я люблю тебя область Тюменская. Процветай и живи сотни лет", - пожелали зрителям участницы марафона Полина Филиппова и Анастасия Гусева.

Тюменские школьники наперебой читают стихи местных поэтов. Глеб Лихачев выступил со стихотворением "Сибирская порода" Светланы Хохловой. Ее же стих "Родной мой край! Тюменские просторы" исполнила Анна Кирюшина. С произведением Татьяны Боковой "Родина" познакомила слушателей Анна Зайцева. Прозвучало любимое тюменцами стихотворение "Ты приедешь в Тюмень?" Евгении Зонтиковой, стих "Родная Сибирь" Екатерины Сидоровой и многие другие авторы.

Чтецов наградили особым подарком: каждый поклонник художественного слова получил юбилейную книгу "Земля больших людей".

Юбилей региона празднуют в каждом селе. К примеру, свой собственный конкурс чтецов дню рождения родного края посвятили книголюбы в библиотеке Карачинского сельского филиала ТОНБ. Библиотекари организовали выставку "Наш край родной в стихах и прозе", где представили произведения писателей и поэтов Тюменской области Константина Лагунова, Владислава Крапивина, Петра Ершова, Сергея Шумского, Антонина Горбуновой-Наумовой и других. Здесь же прошел час громкого чтения произведений тюменских писателей и поэтов "Поэтическое созвездие Тюменской области".

14 августа жители региона празднуют три четверти века под общим девизом "Край первых". К юбилею родного края тюменцы выпустили видеоролик "Земля больших людей", который презентовали на торжественном собрании в честь 75-летия Тюменской области.

Ирина Ромашкина