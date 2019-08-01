Тюменская область с размахом отметила юбилей - "Земля больших людей" собрала сотни тысяч человек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область отметила 75-летний юбилей концертами, народными гуляньями и фестивалями. Праздничные мероприятия под девизом "Земля больших людей" прошли во всех муниципальных образованиях региона и объединили более 270 тыс. человек.

Поздравления с юбилеем Тюменской области в адрес всех жителей поступали всю праздничную неделю. Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравительной телеграмме отметил, что регион динамично развивается, вносит огромный вклад в укрепление ключевых отраслей национальной экономики и по праву считается одним из регионов-лидеров. "Уверен, что энергия и искренняя любовь к родному краю будут и впредь помогать вам достойно решать поставленные задачи, творчески и эффективно трудиться на благо Тюменской области и всей России", – отметил президент.

В честь юбилея области были награждены десятки жителей региона, которые работают в разных сферах: строительстве, нефтегазодобычи, культуре, образовании. Чествование выдающихся людей состоялось во дворце культуры "Нефтяник". В приветственном слове губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что за каждым годом жизни региона стоит большой созидательный труд тюменцев.

"Жизнь доказала - когда мы работаем вместе, сообща, любые, самые сложные и серьезные задачи нам по плечу. Впереди нас ждет очень много интересных созидательных дел. А значит, в летопись земли больших людей будут вписаны новые яркие страницы. Мы не боимся принимать вызовы современности", - сказал Моор.

Глава региона добавил, что сегодня Тюменская область работает над новыми стратегическими проектами, объединяя науку, бизнес, образование, гражданское общество для поиска новых точек роста. Строя планы на будущее, руководитель области, особо отметил заслуги ветеранов войны и труда.

Невероятным, фантастически приятным подарком назвали жители и гости Тюмени концерт симфонического оркестра, который произвел настоящий фурор. Пятьдесят тысяч человек собрались в пятничный вечер, чтобы послушать классическую музыку. На плавучей сцене музыканты исполнили увертюру из кинофильма "Дети капитана Гранта", O sole mio и имперский марш из "Звездных войн", польку "Гром и молния" Иоганна Штрауса и другие произведения с участием звезд оперы из Москвы. Сюрпризом для всех стал гимн региона-юбиляра, песня Игоря Корнилова "Земля надежды".

Поистине народные гулянья развернулись 17 августа и на площади 400-летия Тюмени. В этот солнечный выходной день праздник "Земля больших людей" посетили 75 тыс. человек, которые дегустировали национальные блюда, участвовали в соревнованиях и мастер-классах, посещали ярмарку народных промыслов, знакомились с туристическим потенциалом региона, сдавали нормы ГТО и общались с именитыми спортсменами. Почти полторы тысячи юбилейных выпусков газет со всех муниципальных образований Тюменской области были разобраны присутствующими на площади буквально за несколько часов.

Губернатор Александр Моор отдал дань уважения ветеранам войны и труда, романтикам-комсомольцам, совершившим настоящий подвиг - создавшим Западно-Сибирский топливно-энергетический комплекс, который и по сей день является основой экономического могущества России.

"Мы с вами - достойные наследники великих поколений тюменцев. Мы с вами - большие люди, потому что делаем большие дела и с уверенностью смотрим в завтрашний день", - отметил губернатор.

Порадовал тюменцев концерт народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня". Зрители тепло приветствовали исполнительницу. Выступление Надежды Бабкиной началось с популярной русской песни "Во поле березка стояла". В перерывах перед зрителями выступили тюменские коллективы - фольклорные ансамбли "Яромил", "Россияночка", "Станичники" и другие.

Продолжил концерт народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Он поздравил жителей региона и исполнил знаменитые киношлягеры "Темная ночь", "Есть только миг", "Шаланды полные кефалей" и другие, а в перерывах между песнями читал стихи и общался со зрителями.

Завершением концертной программы стало выступление "Хора Турецкого". Открылось оно знаковой для тюменского региона песней Георгия Мовсесяна на слова Роберта Рождественского "Начало". Эту песню знают и любят все, особенно те, кто в пору комсомольской юности участвовал в освоении природных богатств тюменского Севера. Помнят песню дедов и отцов и молодые тюменцы. Поэтому артистам подпевала вся площадь.

В рамках празднования 75-летия региона в Тюмени прошел также гастрономический фестиваль, Бербекю-фест, а фестиваль Экстрим-ЭКСПО на набережной собрал любителей экстремального спорта со всей России.

Активно отмечали 75-летие региона и в муниципальных образованиях Тюменской области. Мероприятия в городах и районах собрали более 145 тыс. местных жителей. Только в Тюменском районе народные гулянья посетили 39 тыс. человек. В Ишиме - 18 тысяч, в Нижнетавдинском районе - 9 тысяч, в Сладовском — 8,5 тысяч, а в Ялуторовском и Уватском – более 7 тысяч человек. Таким образом, в юбилейных мероприятиях, посвященных 75-летию области, принял участие каждый пятый тюменец. Все социальные сети жителей области заполнены фотографиями с различных мероприятий праздника - веселыми, счастливыми лицами людей, которые своим трудом создавали и создают славу своей малой Родины.