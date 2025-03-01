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26 марта - события дня

Общество, 17:56 25 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Детской библиотеке Лагунова (ул. Тульская, 4/3) стартуют мероприятия в рамках Недели детской книги. 0+

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется конференция "Земельное законодательство 2024-2025г. Новые правила для бизнеса". 0+

В Тюмени в 14 в Библиотеке имени М.М. Пришвина (ул. Ватутина, 14/1) начнется митап "Короткий метр только для "Пиксар"?". 12+

В Тюмени в 19 часов в ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55) в рамках праздника прихода весны Навруз начнется концертная программа "Весна Победы". 0+

В Тюмени в Историческом парке "Россия — Моя История" откроется ведомственный мультимедийный проект "Росгвардия. Всегда на страже". 12+

В Тюмени состоятся Губернаторские чтения. 16+

Интересное в этот день:

1807 — сформирован Дворянский волонтёрный корпус, образованный для краткого военного обучения дворян, достигших 16-летнего возраста. В 1859 году переименован в училище.

1837 — в Санкт-Петербурге состоялся первый розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.

1845 — в США запатентован медицинский пластырь.

1872 — в России выпущена первая почтовая карточка.

1906 — начались выборы в I Государственную думу.

1928 — Совнарком СССР постановил увеличить число исправительно-трудовых колоний.

1941 — учреждение Сталинских премий (позже переименованных в Государственные).

1954 — в СССР отпуск по беременности увеличен с 77 до 112 дней.

1958 — осуществлен запуск американского искусственного спутника Земли "Эксплорер-3" с целью изучения излучения Земли и микрометеоритов.

1989 — выборы народных депутатов СССР.

2000 — Владимир Путин избран президентом России.

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