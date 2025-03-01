26 марта - события дня
В Тюмени в 10 часов в Детской библиотеке Лагунова (ул. Тульская, 4/3) стартуют мероприятия в рамках Недели детской книги. 0+
В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется конференция "Земельное законодательство 2024-2025г. Новые правила для бизнеса". 0+
В Тюмени в 14 в Библиотеке имени М.М. Пришвина (ул. Ватутина, 14/1) начнется митап "Короткий метр только для "Пиксар"?". 12+
В Тюмени в 19 часов в ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55) в рамках праздника прихода весны Навруз начнется концертная программа "Весна Победы". 0+
В Тюмени в Историческом парке "Россия — Моя История" откроется ведомственный мультимедийный проект "Росгвардия. Всегда на страже". 12+
В Тюмени состоятся Губернаторские чтения. 16+
Интересное в этот день:
1807 — сформирован Дворянский волонтёрный корпус, образованный для краткого военного обучения дворян, достигших 16-летнего возраста. В 1859 году переименован в училище.
1837 — в Санкт-Петербурге состоялся первый розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.
1845 — в США запатентован медицинский пластырь.
1872 — в России выпущена первая почтовая карточка.
1906 — начались выборы в I Государственную думу.
1928 — Совнарком СССР постановил увеличить число исправительно-трудовых колоний.
1941 — учреждение Сталинских премий (позже переименованных в Государственные).
1954 — в СССР отпуск по беременности увеличен с 77 до 112 дней.
1958 — осуществлен запуск американского искусственного спутника Земли "Эксплорер-3" с целью изучения излучения Земли и микрометеоритов.
1989 — выборы народных депутатов СССР.
2000 — Владимир Путин избран президентом России.