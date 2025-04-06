Выставка к 210-летию Петра Ершова работает в Тюмени до 13 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Выставка "За горами, за лесами, за широкими морями" в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) в Тюмени доступна для посещения до 13 апреля.

В экспозиции представлены книжные иллюстрации художников Вячеслава Люй-ко и Андрея Вахрушева, коллекция изделий традиционного народного ненецкого искусства: резьба по кости и дереву, украшения из бисера и бересты, новые издания сказки "Конёк-Горбунок" на ненецком и казахском языках.

Узнать подробности можно по телефону: 8 (3452) 69-90-59.

Возрастное ограничение: 0+.