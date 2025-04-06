  • 6 апреля 20256.04.2025воскресенье
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер юго-западный

Выставка к 210-летию Петра Ершова работает в Тюмени до 13 апреля

Общество, 11:12 06 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Выставка "За горами, за лесами, за широкими морями" в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) в Тюмени доступна для посещения до 13 апреля.

В экспозиции представлены книжные иллюстрации художников Вячеслава Люй-ко и Андрея Вахрушева, коллекция изделий традиционного народного ненецкого искусства: резьба по кости и дереву, украшения из бисера и бересты, новые издания сказки "Конёк-Горбунок" на ненецком и казахском языках.

Узнать подробности можно по телефону: 8 (3452) 69-90-59.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , Конек-Горбунок , Петр Ершов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:00 06.04.2025На премию "Страну меняют люди" приглашают жителей Тюменской области
13:12 06.04.2025Литературные семинары проведут для тюменцев филологи и писатели
13:04 06.04.2025Тюменцы назвали преимущества жилья вблизи парков и скверов
12:43 06.04.202535-летнию роженицу спасли врачи в Армизонском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора