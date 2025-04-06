Чем вредны чипсы для подростков, объяснила тюменский врач

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Инициативу Роспотребнадзора запретить продажу чипсов несовершеннолетним прокомментировала врач-эксперт в области инфекционных и паразитарных заболеваний Светлана Звонцова. По мнению специалиста, этот снек — серьезная угроза для здоровья, особенно для растущего организма.

Высокое содержание соли и жиров может привести к задержке жидкости, повышению артериального давления и нагрузке на почки. Трансжиры, образующиеся при жарке в дешевом масле, нарушают липидный обмен, способствуя ожирению и атеросклерозу, отмечает врач.

До 18 лет организм особенно чувствителен к вредным веществам: происходит рост костей, развитие нервной и эндокринной систем. После 18 лет метаболизм замедляется, но риски остаются — последствия могут проявиться позже, например, к 30–40 годам.

В чипсах есть канцерогены и химические добавки. При высокотемпературной обработке крахмала образуется акриламид — вещество с доказанной канцерогенной активностью. Усилители вкуса, такие как глутамат натрия, и ароматизаторы маскируют низкое качество сырья и могут провоцировать переедание, рассказала Светлана Звонцова tmn.aif.ru.