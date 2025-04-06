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Александр Моор поздравил геологов с профессиональным праздником

Общество, 10:01 06 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Труд, опыт и достижения геологов — достояние России, отметил глава региона Александр Моор в поздравлении с профессиональным праздником. Он напомнил, что Тюменская область в геологоразведке всегда играла передовую роль.

"В 1948 году в Тюмени пробурили первую в регионе опорную скважину. Хотели найти нефть, а получили минеральную воду. Именно с этого знакового события начались планомерные геологоразведочные работы в Западной Сибири", — написал он.

Чтобы обеспечить сферу квалифицированными кадрами, в Тюмени в 1964 году открыли "нефтяной институт". Руководителем стал профессор Тюменского индустриального института Иван Лебедев.

"Сегодня в регионе растет достойная смена ветеранам-геологам. В индустриальном университете на специальностях этого профиля сейчас учится более 600 студентов", — подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , геология

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