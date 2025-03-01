Демографию, поддержку семей с детьми и помощь участникам СВО обсудят в Госдуме

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив от апреля 2023 г.) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив от апреля 2023 г.)

Демография, поддержка семей с детьми, развитие промышленности и помощь участникам СВО станут темами предстоящего отчета правительства в Госдуме, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отчёт правительства в Государственной Думе за 2024 год состоится 26 марта, сообщает "Риа Новости".

"Я буду подробно рассказывать о результатах работы правительства за прошлый год, о тех мерах, которые были приняты по решению и поручению президента во всех сферах - о демографии, о поддержке семей с детьми, о строительстве дорог, благоустройстве, развитии нашей промышленности, медицины, о той помощи, которую получают наши защитники отечества, которые сегодня выполняют свой долг в рамках специальной военной операции", - сказал Мишустин на совещании с членами кабмина.