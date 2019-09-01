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Команды тюменской школы № 67 победили в соревнованиях "Школа безопасности"

Общество, 16:38 19 сентября 2019

департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени

Команды тюменской школы № 67 стали победителями городских соревнований "Школа безопасности-2019", которые прошли на базе спортивного комплекса "Нефтемаш" 17 и 18 сентября, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

Участники соревнований успешно преодолели полосу препятствий, "Маршрут выживания" и пожарную эстафету. Кроме того, школьники поборолись за первенство в конкурсной программе, в рамках которой отвечали на вопросы викторины по основам безопасности жизнедеятельности и рисовали стенгазету.

Обучающиеся 7–11 классов на практике закрепили знания по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности". Они показали умение систематизировать знания по вопросам безопасности и эффективно применять их в экстремальных ситуациях.

Победителями в младшей и старшей возрастных группах стали команды тюменской школы № 67. Второе место и в младшей и старшей возрастных группах заняли сборные школы № 48 (корпус 1). Третье место в младшей группе присудили команде школы № 41, в старшей группе – учащимся лицея № 34.

Команды, занявшие призовые места, наградили кубками, дипломами и ценными подарками.

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# безопасность , дети , соревнования , школы

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