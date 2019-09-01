ФК "Тюмень" одержал первую крупную победу в сезоне

| Фото: www.fc-tyumen.ru | Фото: www.fc-tyumen.ru

Футболисты "Тюмени" одержали первую победу с крупным счётом в сезоне 2019-2020 в матче ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ, который состоялся в Новотроицке 21 сентября, сообщает ФК "Тюмень".

Встреча тюменской команды с "Ностой" из Новотроицка закончилась со счетом 4:1. Последний раз с таким счетом тюменцы побеждали в июле 2018 года. Тогда дома они разгромили калининградскую "Балтику".

Несмотря на то, что "Тюмень" не выставила оптимальны состав, игра пошла успешно с самого начала. На четвёртой минуте арбитр удалил удалил защитника "Носты" Дмитрия Тананеева, который нарушил правила на тюменском форварде Михаиле Бирюкове, а Давид Дзахов отправил мяч точно в сетку. Получив преимущество в счёте и количественном составе, тюменцы доминировали на поле. В перерыве исполняющий обязанности главного тренера "Тюмени" Вячеслав Афонин выпустил на поле 18-летнего Артёма Докучаева. Полузащитник оформил дубль. Эти голы стали для него первыми в профессиональном футболе. Победный же мяч на счету защитника Артема Семейкина, который на 60-й минуте точно пробил в ближний угол ворот.

Следующий матч "Тюмень" проведёт дома 29 сентября. Соперником сибиряков будет ульяновская "Волга".